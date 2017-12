La abogada Nelly Pérez Arosemena fue mencionada en los reportajes del periodista Guido Bilbao, A la conquista del Atlántico, en ese sentido escribió:

Santiago, 14 de diciembre de 2017

Guido Bilbao

Redactor de La Prensa

Estimados señores:

Quien suscribe, la licenciada Nelly Pérez Arosemena, con cédula de identidad personal 9-718-581, por este medio les escribo referente a una noticia que se publicó en el día de hoy 14 de diciembre con el nombre “La Conquista del Atlántico” en el diario La Prensa donde mencionan mi nombre e indican que ha sido imposible localizarme.

Les escribo ya que yo personalmente no tengo nada en contra de usted, entiendo el papel de los periodistas, pero en este caso usted ha atentado contra mi imagen, mi honor y reputación, ya que el mismo no se ha tomado el tiempo para localizarme, no he recibido ningún mensaje suyo a la fecha, además de eso yo renuncié a esas sociedades y fundaciones y la renuncia está inscrita en el Registro Público de Panamá, por lo que a mí usted no debió publicar mi nombre como si me estuviera escondiendo, si usted realizó la investigación correctamente, como el mismo indica que la agente residente de todas esas sociedades y compañías es la licenciada Carolina Carrizo López, entonces el señor Guido Bilbao, su deber es buscarla a ella para hacerle las preguntas correspondientes, yo tengo mis datos públicos en la mayoría de las redes sociales, también formo parte del Colegio de Abogados y de parte de eso yo soy una profesional que vivo de mi buen nombre y necesito que se aclare esta noticia, ya que usted por error me mencionó como si me estuviera escondiendo, yo necesito que lo aclare.

Le agradezco encarecidamente que se redacte una nota retractándose de mí y aclarando esta información, pidiendo unas disculpas públicas, ya que esa noticia afecta públicamente mi imagen, mi honor y reputación. Soy una abogada que no tiene por qué estarse escondiendo y es por esto que les escribo esta carta. De la misma manera espero que se tomen las medidas necesarias antes de publicar una noticia para que la información que se transmita sea cierta y correcta.

Agradezco su atención brindada,

Licenciada

Nelly Pérez Arosemena

Al respecto el periodista Guido Bilbao le responde lo siguiente:

Fui a la dirección del estudio que figuraba en las sociedades y no había nadie. Recurrí al Colegio de Abogados, quienes me dieron su guía de abogados y no figuraba allí ningún teléfono para contactarla a ella. Fui a Facebook y encontré una Nelly Arosemena a la que le escribí el 25 de septiembre a la 1:33 del mediodía sin recibir respuesta. Ahora resultó que sí era ella. Para nosotros hablar con ella hubiese sido de mucha utilidad. Por otro lado, en el texto todo está chequeado: ella fue abogada de Max Van. En el texto decimos que encontrarla fue tarea imposible, porque lo fue. No mentimos. Y aún tendemos la mano: si está dispuesta a recibirnos para realizar una entrevista sobre su relación con las sociedades que titularon las tierras de Veraguas y Donoso, con gusto la visitamos.

Guido Bilbao