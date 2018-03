Respuesta al procurador

Leí con gran indignación y preocupación el artículo “La larga lucha por los derechos humanos”, publicado en el diario La Prensa el 19 de marzo pasado, escrito por el actual procurador de la Administración, el señor Rigoberto González Montenegro.

En primer lugar, es obvio que el señor González trata sutilmente y deliberadamente de confundir lo que son los “derechos humanos” con los “derechos civiles”, para luego insinuar con sutileza que el activismo homosexual por supuestos “derechos” es comparable a la lucha de los grupos negros por sus derechos civiles, tratando así de justificar su apoyo incondicional al matrimonio gay.

Los grupos Lgbti, al igual que otros grupos, están protegidos por las disposiciones universales de Derechos Humanos derivadas de ser seres humanos, como el derecho a la vida, libertad, libertad de expresión, educación, etc., mientras que los derechos civiles son aquellos derivados en virtud de ciudadanía, disposiciones constitucionales y leyes de cada país en particular.

El objetivo del movimiento por los derechos civiles era revertir leyes injustas que obligan a la sociedad a vivir de manera segregada. Fue un movimiento en contra de un sistema institucionalizado de esclavitud y represión que negó a generaciones de negros el derecho al voto, educación adecuada, trabajo decente, etc. Había entonces, iglesias separadas, baños separados, bibliotecas y escuelas separadas, etc., y todo aquello aplicado forzosamente mediante el poder del Estado.

Nunca ha habido tales leyes con respecto a las personas homosexuales. Las leyes de sodomía criminalizan ciertos actos sexuales, pero legalmente a nadie se le exige segregar a los homosexuales del resto de la sociedad a través del poder del Estado.

Comparar la causa Lgbti con el movimiento por los derechos civiles de los negros es un insulto grosero y chocante a la comunidad negra que tiende a minimizar sus luchas.

Cuando los homosexuales son considerados mitad humanos, cuando son examinados y subastados como ganados, cuando mangueras de agua de alta presión y perros son usados en su contra, cuando son esclavizados y arrancados de sus hogares en cadenas y colgados de árboles y obligados a sentarse en la parte trasera de autobuses, entonces pueden hablar y comparar vivencias. Así que, por favor, dejen de usar mis antepasados para su agenda personal.

Es muy conveniente para quienes impulsan la agenda Lgbti utilizar el movimiento de los derechos civiles como estandarte para pelear su causa, y pintar todo como un caso de igualdad, discriminación y derechos. Toman prestado del movimiento por los derechos civiles, del apartheid e incluso del Holocausto para impresionar a gente incauta y obtener su simpatía por su agenda.

Sus batallas son ganadas intimidando, demonizando, y llamando homófobos, intolerantes, ignorantes y estúpidos a cualquiera que no esté de acuerdo con su agenda. ¿Cómo puede alguien respetar tal movimiento?

Hay gente que realmente ha perdido sus trabajos y carreras por declaraciones privadas de no apoyar la homosexualidad, y eso es retratado como odio en el mismo nivel que el que experimentaron los negros. ¿Qué tan ignorantes creen que somos?

Casarse no es un derecho civil. El Estado no está obligado a permitir que cualquier persona se case con cualquiera y en cualquier circunstancias. No podemos casarnos si somos un infante o un pariente cercano. El movimiento por los derechos civiles fue sobre raza, algo que es genética por naturaleza. La homosexualidad es sobre la aceptación de un comportamiento social. Tú eliges con quién tener sexo. No eliges tu raza. No puedes forzar una raza o género sobre otra persona, pero sí un estilo de vida.

Según el pastor Carl Gallup, “la persecución de los cristianos y la Iglesia católica no es un efecto secundario inadvertido de la campaña de los activistas para el matrimonio gay; era el objetivo todo el tiempo. Su agenda, en última instancia, es utilizar el fallo de la Corte Suprema como arma judicial contra lo que más odian, “las palabras de Dios”, que ha frustrado su agenda izquierdista una y otra vez.

El autor es planificador jubilado