Reto social del siglo XXI

Cifras publicadas por el Foro Económico Mundial indican que la igualdad de género será alcanzada en su totalidad en unos 170 años. Más de un siglo y medio para tener el mismo acceso a la educación, percibir un salario equivalente al de un hombre en igualdad de condiciones y acceder a posiciones de liderazgo.

En general, las universidades gradúan en la misma proporción a hombres y mujeres. Las mujeres culminan los estudios superiores, se incorporan a la fuerza laboral, tienen carreras brillantes, pero vemos que ese grupo de mujeres profesionales no está llegando en la misma proporción a las posiciones de liderazgo. ¿Cuál es el obstáculo y qué podemos hacer para superarlo?

Existen evidencias contundentes de los beneficios de ambientes laborales diversos e inclusivos, por lo que es crucial para lograr un cambio el tono y ejemplo de los líderes que tienen la posibilidad de influenciarlo. De igual manera, deben implementarse políticas destinadas a dar soporte a las profesionales que inician una familia y que ineludiblemente pasan por la transición -profesional y madre- en la que muchas mujeres, por falta de apoyo, deben desertar de sus puestos de trabajo para atender las labores del hogar que aún no son compartidas en la misma proporción por ambos padres. No menos importante es el trabajo que debemos hacer en relación con los sesgos inconscientes, una barrera colectiva y social, en donde mujeres y hombres hemos crecido creyendo que hay posiciones destinadas exclusivamente para padres, hermanos, esposos y amigos, pero no para mujeres.

Existen países en Latinoamérica que han sido vanguardistas en materia de género y que merece la pena mencionar: Panamá y Colombia han tenido en su historia mujeres capaces e influyentes en altos cargos políticos; Brasil está discutiendo una reforma laboral en la cual se regula el trabajo remoto, asumiendo una nueva realidad en los centros de trabajo, como lo es la jornada flexible o trabajo desde casa, que viene practicándose en el sector privado desde hace muchos años; Venezuela igualó hace dos décadas al hombre y a la mujer en cuanto a la protección de la paternidad, gozando ambos de la misma estabilidad laboral luego del nacimiento de un hijo. Sin embargo, aún tenemos grandes desafíos que superar en nuestro continente: el desempleo de la mujer es 1.4% veces superior al del hombre, la brecha de salarios entre los géneros, el acceso igualitario a las oportunidades profesionales, el manejo del impacto de la maternidad en la carrera profesional de una mujer y la tímida participación de mujeres en posiciones de liderazgo que apenas alcanza en promedio un 18%.

Invito a las mujeres a convertirse en voceras de nuestra propia causa, participar activamente en un constante diálogo que impulse ambientes de trabajo inclusivos; seamos las promotoras en nuestros hogares, escuelas, comunidades y empresas, apoyando el empoderamiento de la mujer en la esfera profesional; hay de nuestra parte, una responsabilidad que asumir para lograr que esos 170 años sean “ahora”.

Hoy Panamá es anfitrión de la Conferencia Red Hemisférica de Mujeres de AS/COA, organizada por Americas Society y Council of the Americas que reúne a panelistas, líderes de los sectores público y privado para discutir los cambios que empresas y gobiernos deberían implementar para reforzar su compromiso con la diversidad y el acceso de la mujer a posiciones de liderazgo. Una cita que merece la pena ser atendida y difundida.

La autora es Legal Counsel para Latinoamérica de Estee Lauder