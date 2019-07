Con la designación del nuevo director general de Pandeportes por parte del presidente Nito Cortizo entramos en una nueva administración pública deportiva. Desde su creación la institución ha ido degradándose hasta llegar al punto más bajo imaginable, se ha convertido en una institución de corte partidista, utilizada por los gobiernos para lograr gobernabilidad en la Asamblea Nacional a través de la compra de conciencia de diputados, quienes se han aprovechado para hacer su repugnante política clientelar a costa de la necesidad deportiva.

Los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelta la institución no sorprenden a nadie, o por lo menos no a mí, que he tenido que lidiar los últimos ocho años con la incapacidad, ineficiencia, bribonería y falta de compromiso de la mayoría de sus funcionarios y aquellos que tenían buenas intenciones eran ignorados o puestos en segundo plano. Así ha funcionado Pandeportes, un brazo más del Ejecutivo para hacer política deplorable.

Entra una nueva administración y como soy de corte optimista me lleno de esperanza de que la institución cambie, entendiendo, además, que no se puede estar peor de lo que se está actualmente, por eso esta designación era tan importante, porque no existe momento más oportuno para realizar los cambios que se requieren que este. Confío en que así será y que el presidente Cortizo analizó amplia y tendidamente las opciones antes de designar a su director.

Los retos del Buen Gobierno en deporte son muchos y el tiempo apremia, son cinco años en los que se debe cambiar la mentalidad de la institución y sus funcionarios, es importante que entiendan el trabajo que tienen por delante y que se capaciten constantemente para ello. Debemos recordar que nuestra Constitución fue bastante innovadora al incluir el deporte en su articulado, específicamente en el artículo 86, dándole al Estado la obligación de fomentar el desarrollo de la cultura física mediante instituciones deportivas, de enseñanza y de recreación. Muchas constituciones de la región ni siquiera lo contemplan.

En este sentido el primer reto es entender que el deporte no es solo el deporte de alto nivel o élite, no es solo la construcción de centros de alto rendimiento y estadios. El deporte debe ser accesible para todos los ciudadanos, es el deber constitucional que tiene el Estado, esto implica invertir en centros deportivos públicos disponibles para todos.

El segundo reto es la implementación de centros de enseñanza deportiva que permitan formar profesionales capaces de afrontar los retos de la administración deportiva y capaces de ofrecer servicios técnicos para los usuarios de estos centros.

El análisis y censo de todos los centros deportivos del país, incluyendo los estadios propiedad del Estado, se vislumbra como un tercer reto importante. ¿Cómo vamos a saber dónde, cómo y en qué invertir si no conocemos las necesidades deportivas de cada zona? y por lo tanto no sabemos dónde priorizar. El hecho de construir instalaciones deportivas no hace que tu administración sea exitosa, lo hace el impacto que tienen las mismas en la población y la capacidad de mantenerlas en buen estado.

Los gobiernos se han dedicado a construir estadios e instalaciones deportivas para decir que han cumplido con la población, pero han sido incapaces de darles el mantenimiento y administración que requieren. En base a esto el cuarto reto es incentivar al sector privado para que se involucre en el deporte, se debe permitir que empresas participen en licitaciones públicas para administrar y mantener en buen estado los estadios e instalaciones deportivas propiedad del Estado, es más que claro que el gobierno no tiene la capacidad de ofrecer un buen servicio. Este punto lo ampliaré en un artículo posterior.

Pensarán que me he olvidado de los deportistas porque no los he mencionado, pero la realidad es que lo anterior es precisamente pensando en ellos, en los profesionales, en los amateurs y en los que hacen deporte por diversión. Ese es el quinto gran reto y sin duda uno de los más importantes, lograr que el Estado sea efectivo en potenciar el deporte a través del apoyo efectivo a federaciones para la realización de competiciones y eventos deportivos, supervisando el buen uso de los dineros que el Estado invierte en ellos, además de mantener una línea de comunicación constante con el Comité Olímpico de Panamá.

Como sexto reto, está el convertir a Panamá en un hub de eventos deportivos internacionales, reto que arrancará con la exitosa organización de los XXIV Juegos Deportivos Centroameri canos y del Caribe.

Por último, pero no menos importante, debe ser un ente transparente y justo que sirva para llevar el deporte panameño donde merece estar. Éxitos a la nueva administración, cuentan con un servidor para apoyarlos en lo que necesiten.

El autor es abogado especialista en derecho deportivo