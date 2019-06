Retos a enfrentar, el sistema de pensiones y atención de salud (I)

El nuevo gobierno tiene dos grandes retos, cuyas causas estructurales y propuestas para superarlas estaré planteando en dos artículos.

En relación a la situación económica, hay que tener claro que no tendremos una reactivación sostenible, si no resolvemos el sistema de pensiones; mientras que en los temas sociales, no podremos avanzar para ser un país más justo, si no solventamos el sistema de atención de salud.

Lo primero que hay que tener claro es que el sistema de pensiones ya colapsó. Cuando el actual sistema se puso en práctica en Panamá en 1941, teníamos un pensionado por cada 60 cotizantes, por lo que existían fondos para pagar esa pensión y ahorrar para esos cotizantes. Durante las cuatro décadas siguientes, el ahorro e intereses de cada cotizante cubría su pensión de por vida, porque en promedio se vivía de 7 a 10 años después de llegar a la edad de jubilación. Con esta situación, la solidaridad era factible.

En 1992, cuando se hizo la reforma durante la presidencia de Guillermo Endara, la proporción de cotizantes vs. pensionados era nueve a uno; mientras que en 2007, con las reformas realizadas por el presidente Martín Torrijos, esa proporción era cinco a uno. Evidentemente, es imposible pagar a los actuales pensionados ni ahorrar para los futuros pensionados.

Además, la más larga expectativa de vida de hombres y mujeres, gracias a los avances de la ciencia, ha agravado el panorama financiero del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social. Mientras el número de años que cubre las cuotas e intereses aportados es de 10 años como máximo, las mujeres suelen recibir pensiones promedio por 25 años, mientras los hombres por 20. Ya no es posible la solidaridad, porque es una pirámide insostenible. Lo que está sucediendo es ilegal.

Defender el sistema solidario en la actual situación, es ignorar la peligrosa deuda que le dejaremos a nuestros hijos y nietos. Continuar con ese sistema es una irresponsabilidad. Nos queda el reto de cambiarlo por uno realista, humano, pero no estafador. Debemos ver otros sistemas, como el sueco por ejemplo, para ver qué podemos tomar de ahí y de otros, buscando una salida responsable y adaptada a nuestra realidad.

Planteado esto, nos queda el reto de buscar las alternativas para que el sistema definido de pensiones nos cueste a todos lo menos posible. Se calcula que el último pensionado de ese grupo de cotizantes mayores de 35 años, separado del resto a partir de las reformas de 2008, fallecerá en 2060. En consecuencia, es preciso ser creativo para lograr fuentes adicionales de fondos.

Este subsistema tiene reservas por el orden de 2 mil 700 millones de dólares, la mayor parte en efectivo, pero también en tierras, que no deberían venderse, sino volverlas productivas. La Ley 51 permite préstamos a jubilados, hipotecarios y empleados públicos, por lo que estas carteras deben ser más promovidas, con sumas mayores a las que actualmente se destinan para ese fin. Otra posibilidad, tal como hace Noruega, es sumar porcentajes de las nuevas y lucrativas actividades productivas en las que tenga participación el Estado, como la minería.

Lo que no podemos permitir es que quedemos como países suramericanos que tienen que utilizar el 55% de su presupuesto nacional para pagar pensiones, o como los países europeos que utilizan porcentajes similares de sus presupuestos para este rubro, dejando de contar con esos recursos para el desarrollo del país. Tampoco parece viable pagar más impuestos, que afecta a quienes menos ingresos reciben.

En relación al sistema mixto, sin duda, se trata de un avance. Sin embargo, algunos conocedores del tema expresan preocupación porque generará pensiones muy bajas. Es preciso entonces revisarlo y ver alternativas como el sistema sueco ya mencionado. Ese grupo cuenta con 3 mil 300 millones de dólares, que igualmente deben ser más productivos.

Se trata de algunas propuestas que deben sumarse a la discusión nacional que urge que se haga. Entre todos debemos encontrar el camino para enfrentar un problema nacional que nos afecta a todos.

El autor es odontólogo