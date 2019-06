Cómo Rómulo y Casís casi ganan

Estas elecciones 2019 pasarán a la historia como aquellas en las que Rómulo y Casís casi vencen a un PRD triunfalista.

En la etapa preelectoral 2018, Roux debió enfrentar a un grupo fiel al fundador del partido y “líder máximo del CD”, Ricardo Martinelli, quien permanece encarcelado. No fue fácil. Supuso encajar acusaciones de traidor.

El aspirante clave del sector opositor nacional, con el partido divido, concentra esfuerzos en unir y consolidar. Aprovecha Nito Cortizo, quien ingresa a 2019 con una intención de voto que dobla y más al 20% de Roux.

El 6 de marzo de 2019 abre la campaña oficial. Roux prefirió una estrategia combinada, promoción en medios tradicionales y redes.

Esto, aunado a proselitismo “a la vieja usanza”, de puerta en puerta. Roux aprovechó una magnífica condición atlética al recorrer y tener contacto directo con las comunidades, lo que significaba la nobleza del deportista

Mas, el performance de Rómulo en el debate como en el cierre de campaña a días de la votación, iba en contravía de la milenaria tradición oratoria del “hablar bien”. Sin embargo, su empeño en no lucir como orator tradicional lo hacía diferenciarse de la competencia.

Tampoco un sencillo Casís recién aterrizado en el mundillo político logra salir airoso en los cuestionarios de medios. Sus colegas se mofan de una evidente falta de preparación. La propia campaña le inventaba viajes sentimentales coincidentes a los debates televisivos, pero, que resultan ampliamente cubiertos. Sin embargo, la crítica superficial no decodificaba que su presencia muda como contexto, sin haber hablado, decía demasiado. En los barrios, la gente se hermanaba, no encuentro mejor palabra, con “el pobre Casís”.

A la figura icónica del “caballero de la espigada figura” faltaba la inclusión de una vulnerable y bondadosa, el escudero “Sancho Panza”, Luis Casís. Tampoco podía faltar la hermosa Dulcinea y así completar un reparto que atraerá el paternalismo y despertará el entusiasmo del segmento popular.

“Lo bueno vuelve” se entretejía con la esperanza del pobre para resultar entendida como “más plata en mi bolsillo”. No tardan las dos cuñas estremecedoras cual bombas de profundidad al mejor estilo de Arnulfo: “Les habla Ricardo Martinelli desde El Renacer”. Mientras, un PRD ciego de triunfalismo ya peleaba puestos del Gabinete.

En medio del bullicio de oradores desaforados, la pareja no discursea bien, pero, sí dice bien. ¡Eureka!, todas la piezas CD van encajando en un arquetipo sentimental enclavado en las profundidades de la mente del elector. ¿Tendrá capacidad de retar el triunfo? Un PRD enceguecido lo negaba.

Para derrotar al poderoso PRD había dos caminos:

-Competir en su terreno, es decir, cerrar con más gente, suéteres, sonido, banderas y movilización. O sea, mostrar más músculo, cosa muy difícil

-O bien, flanquearlo, apelando a un estereotipo emocional. Precisamente, uno venía tomando forma entre la bruma electoral: el del voluntarioso Don Quijote, quien enfrenta molinos gigantescos.

Denodados esfuerzos en abrir el telón poselectoral

El Tribunal Electoral finalmente anuncia, ya cayendo las 11 p.m. del 5 de mayo, el triunfo de la nómina PRD-Molirena. El país entero espera a Rómulo para bajar el telón de la etapa electoral. Sin embargo, quien había extraído en total silencio del redil PRD la friolera de 200 mil votos en la recta final, para remontar hasta 30% y terminar a distancia de solo dos puntos del ganador, guarda silencio sepulcral.

De forma inesperada, remece a Panamá cuando, con ceño fruncido, denuncia irregularidades. Con firmeza nunca vista antes, anuncia a la ciudadanía su intención de “escudriñar acta por acta” para evidenciar sus sospechas sobre el dudoso triunfo “Nito 2019”.

Un Roux de lanza en ristre contra los molinos del fraude retrotraía a la conciencia la opaca elección de “Fraudito 1984”.

Al filo de la madrugada, el gringo Mike Pompeo, y el hasta entonces aliado, Martinelli, se adelantan a saludar el triunfo de Nito. En este momento cúspide en que los sentimientos se atropellan en un espíritu, quien lo puso todo para enfrentar el vendaval electoral, dos actores le sacan el cuerpo a Rómulo y su denuncia sobre irregularidades.

Los gringos nunca han tenido amigos, solo aliados. Sobre el apoyo de Martinelli, ahora queda claro, las partes nunca quisieron pactar una alianza que trascendiera más allá de la coyuntura electoral.

El 6, Roux da su brazo a torcer para lanzar su discurso de aceptación del triunfo, para luego autoproclamarse “líder de la oposición”. Así, quien apenas horas antes mantenía encima el reflector de la opinión pública al liderar la denuncia sobre irregularidades, ahora afloja y cambia a “líder autoproclamado”. Suspender su reclamo para cerrar la etapa electoral da pie a que sus adversarios erijan dos versiones suspicaces, a saber:

•Que era “pataleo de ahogado” de mal perdedor.

•O bien, los poderes fácticos le torcieron el brazo y presionaron a que aceptara y calmar así la tensión.

Retos poselectorales de RR.

Admito que estos entenderes no están a la mano del lego. Se consiguen de la observación aguda de significados de eventos en sus contextos. Otros surgen de técnicas de investigación dirigidas a unas motivaciones profundas, mismas que no forman parte de esos estudios superficiales usuales tipo encuestas.

Algunas movidas de “Don Quijote y Sancho”, por exactas, dejaban la sensación de que el equipo parecía entender la evolución del juego.

A pesar de un papel indiscutible en conseguir resultados electorales desde la oposición, la sobrevivencia política de Rómulo no podrá permitirse equivocaciones en cuanto al cálculo político. No la tiene fácil.

A lo interno, su presidencia CD depende de una difícil reedición de aquella alianza preelectoral con diputados. Roux enfrentará a un sector martinellista que ya da visos de que la alianza llegaba hasta lo electoral, y viene por la revancha.

El reclamo posterior y hecho público en aquel escrito de papel amarillo de inicios de mayo- “perdiste desde el momento en que no me visitaste aquel 6 de abril cuando me inhabilitaron”, demuestra una herida que sigue abierta. Deja entrever a un equipo Rómulo que no quiso ser empático con la delicada situación que atraviesa Ricardo.

Antes del 6 de mayo, le perseguían micrófonos y cámaras. Al sacudir el discurso de las irregularidades, uno que habló con su “no saber decir”, cae en un mutismo de uno que “no sabe qué decir” en una nueva etapa poselectoral que él mismo abrió.

El autor es investigador político