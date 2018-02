SOS Venezuela

Es público que en Venezuela se vive una crisis humanitaria caracterizada por la escasez y costo de los alimentos y la falta de medicinas. Esta situación se está haciendo insoportable y ha causado el éxodo de miles de venezolanos hacia Colombia, Brasil y otros países.

Para contrarrestar esta calamidad se ha planteado varias veces la creación de un canal humanitario para abastecer de alimentos y medicinas a la población venezolana. Hasta ahora el canal humanitario no se ha logrado implantar. Sospecho que el régimen de Maduro considera que si aceptan el canal humanitario están aceptando el fracaso de la política económica de su gobierno. Lo anterior se agrava porque algunos ofrecimientos para el canal humanitario provienen de sectores que no simpatizan con la revolución del siglo XXI.

Si el Vaticano ofreciese costear el canal humanitario y abastecer de alimentos y medicinas a la población de Venezuela, posiblemente el gobierno acepte la propuesta. No aceptarla sería ignorar un ofrecimiento de la entidad religiosa de más alto prestigio en el mundo

La logística de este canal humanitario tendría que ser acordada entre Venezuela y el Vaticano. Tengo la impresión de que el gobierno de Maduro tratará de destacar su participación en el abastecimiento de alimentos y medicinas, pero lo importante, en mi opinión, es que cese la hambruna, las muertes y enfermedades por falta de medicinas.

No faltará quienes pregunten por qué el Vaticano no ha atendido la hambruna en algunos países africanos. Entiendo que estas crisis en naciones africanas han sido atendidas por las Naciones Unidas y otras entidades multinacionales, pero no se debe descartar que el Vaticano también participe ayudando a estos países.

Opino que el apoyo del Vaticano puede complementarse con la participación de los jerarcas de otras religiones, tales como evangélicos, judíos, bautistas, etc. Todas estas religiones tienen un claro concepto de lo que es el sufrimiento de los seres humanos y seguramente se interesarán.

No faltara quienes digan que al Vaticano no le corresponde esta iniciativa. A los que se oponen los remito a los textos del evangelio donde se puede apreciar claramente cuál debe ser la actitud de los católicos hacia su prójimo.

Hay que recordar que el primer mandamiento de la Iglesia católica es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.

Constituiría una tremenda pérdida de imagen para el Gobierno de Venezuela si no acepta el ofrecimiento del Vaticano. Ante una eventual negativa no creo que se puedan esgrimir argumentos o excusas para justificar la negativa, sobre todo frente a los que escasamente se alimentan o están enfermos.

Estoy seguro de que si el Vaticano concreta su ofrecimiento habrá un sinnúmero de empresas privadas y organizaciones que ofrecerán los alimentos y medicinas que se necesitan. Esta sería una muestra de solidaridad mundial hacia al pueblo de Venezuela.

El autor es abogado