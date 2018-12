Sábado picante

En la Ciudad del Saber está el Acelerador de Empresas. Y quiero ir ahí porque tengo un negocio para hacerme rico, pero necesito meterle velocidad porque pronto podría perder socios. Admito que no es un plan nuevo ni la idea es mía, pero bien asesorado puedo volverme millonario antes de que lo hagan los creadores.

No requiero gran cosa sino de contactos.

La idea es poner una oficina que centralice la venta de fallos y trámites judiciales en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, no habría que ir a los despachos de los magistrados, sino que en esta pequeña oficina podría recibir peticiones; orientar a los clientes y detallar nuestras tarifas, mientras disfrutan de un té (como los de Almita).

Pretendo que al principio la oficina esté ubicada en la parte posterior del Palacio Gil Ponce, para darme a conocer y mercadear el producto.

Mis socios serían los magistrados que puedan pagarme una comisión por llevar los negocios a buen puerto o parto, según el grado de dificultad, que será de tres niveles: A (Anormal), B (Bestial) y C (Catastrófico).

Yo les traeré potenciales clientes; les daré asesoría financiera y minimizaré los riesgos. Nada de reuniones en gimnasios o en sus despachos, ni involucrar a su personal o familia; el dinero será justificado ante la banca, por lo que no habrá necesidad de caletos, ni garajes para esconder dinero, ni colchones. Ni congeladores. Negocio limpio y sin riesgo.

Una ventaja de este proyecto es que si me agarran ¿adivinen quiénes me juzgarán?... Ya me van entendiendo. Rata no come rata.

Quizá pueda haber uno que otro escándalo por el negocio, pero qué negocio de este tipo no tiene su lado mediático. Miren el caso Odebretch: es peor y todo el mundo aquí está afuera. Solo hay que poner la cara dura y negarlo todo. Eso es más viejo que... bueno, ella. Eso ya está probado.

Mi empresa tendrá la siguiente misión: "Decidir los conflictos basados en el mejor precio; garantizando un fallo en defensa de nuestros mejores intereses".

Y la visión: "Nuestra corporación está comprometida con la solución de conflictos al mejor postor, de forma eficiente y a prueba de investigaciones judiciales, con garantía absoluta de la devolución de la coima".

Eventualmente podremos diversificarnos: vender indultos, fianzas de excarcelación, excusas para suspender juicios; alquiler de abogados en conflictos con jueces y magistrados para impugnarlos; venta de certificados médicos; favores en recintos de reclusión; estadías prolongadas en hospitales.

La empresa se puede volver muy respetable si logramos que el Ejecutivo nombre a magistrados recomendados nuestros y que la Asamblea ratifique.

Necesito acelerar: se acercan nuevos clientes, perdón, nombramientos.