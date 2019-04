Sacudamos los cimientos, votemos independiente

Nota aclaratoria: lamento decepcionarte, este no es un artículo en contra de los partidos políticos, es a favor de ellos, estás a tiempo de dejar de leer.

Hace unos días, un buen amigo publicó en Twitter un artículo del Dr. Carlos Iván Zúñiga Guardia, publicado por este diario en el año 2005, titulado “Los partidos y los grupos de presión” en el que advertía que “los años que están por venir son de dura prueba para los partidos políticos. Los errores cometidos y las campañas destinadas a su abatimiento los tienen en las puertas del infierno”. ¡Vaya infierno!

Parece increíble que los partidos no se hayan dado cuenta de su situación, cualquiera con una pizca de objetividad y sentido común lo hubiese detectado, es más, Zúñiga culpa de esta situación a su falta de autocrítica e incapacidad de regenerarse, no puedo estar más de acuerdo. Los partidos políticos han perdido su esencia, dejaron hace mucho tiempo de ser mediadores entre la sociedad y el Estado para convertirse en un símbolo más de la miseria humana, una fuente inagotable de charlatanes, bufones, clientelismo y corrupción. Esa no solo es la percepción que se tiene de ellos, es la realidad.

Se preguntarán entonces, ¿para qué sirven los partidos políticos? Vivimos en una democracia representativa con un sistema de gobierno presidencialista, esto quiere decir que somos gobernados por personas que nosotros mismos elegimos cada cinco años para que nos representen con el componente adicional de que el mayor ejercicio de ejecución recae sobre el presidente (Órgano Ejecutivo). En ese sentido, los partidos se convierten en uno de los pilares fundamentales de la democracia, por sus componentes de representatividad y generación de consensos inciden en la conciencia social y política del ciudadano, además de ser un constante reclutador de líderes que comparten intereses e ideas congruentes con las suyas. Como consecuencia de esos consensos, los partidos políticos también se encargan de crear propuestas y planes de gobierno con la finalidad de ponerlos en práctica una vez obtengan el poder, de aquí otro de sus rasgos importantes, la representatividad que logran en el poder. Tener un grupo de personas que comparte ideas y principios ayuda a, por ejemplo, participar en una elección con una cantidad importante de candidatos a diputados que, de obtener mayoría en la Asamblea, te otorgaría gobernabilidad para que se aprueben de forma más rápida las propuestas establecidas en esos planes de gobierno con los que ganaron la elección.

Dejando clara la importancia de los partidos, siento que estamos frente a una coyuntura histórica importante con enormes posibilidades de sacudir los cimientos de los partidos políticos para obligarlos a hacer autocrítica, regenerarse o resignarse a su fin. El voto independiente se convierte en una opción cada vez más real para lograr este objetivo. Para mí, ninguno de los dos candidatos independientes a la Presidencia, ni Ana Matilde Gómez ni Ricardo Lombana, representan una amenaza para el progreso del país.

En ningún caso comparto el pensamiento de que los partidos políticos no sirven para nada, sería más acertado argumentar que su forma actual de hacer (o más bien de dejar de hacer) política no sirve para nada. Creo profundamente que las fuerzas independientes más relevantes que han surgido comparten ideas y principios muy similares, ¿porqué no unirse para la creación de un partido? Tendrían sin duda un impacto mucho más profundo y su ideología llegaría de forma más clara, directa y organizada a un mayor número de ciudadanos. Como expresó alguna vez el político uruguayo José Enrique Rodo: “Los partidos políticos no mueren de muerte natural; se suicidan”. Sacudamos el sistema, obliguemos a los partidos a replantear su ideario o a sufrir su inminente fin. Votemos independiente, nosotros siempre hemos tenido el poder.

El autor es abogado