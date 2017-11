Salud y políticas de meritocracia

Soy un gran creyente de que la honradez, la educación y la disciplina son las columnas que sostienen la superación de cada persona en este mundo. Como creyente de esto, hemos dictado políticas basadas en la meritocracia y concursos académicos para puestos directivos.

Ahora muchos hablan de separar la política de la salud, pero cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, no lo hicieron. Ahora sí hay voluntad política para distanciar la política partidista de la salud.

Recientemente se empezaron a otorgar las plazas de internado por puntaje obtenido en el examen de certificación. Al fin dijimos adiós a los puestos por política partidista y amiguismo. Eso se acabó.

Hace unas semanas llevamos a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que crea una Dirección de Abastecimiento, cuyo director será escogido por concurso académico, por un período de cinco años y en medio de períodos electorales, precisamente para separar la política de la salud.

Se instaló una mesa de diálogo y posteriormente una comisión de alto nivel, que ha desarrollado la hoja de ruta a seguir (libro blanco de la salud) y apoyado en la coordinación entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) para que nadie en este país se quede sin atención de profesionales de la salud.

Por primera vez en este país se hizo un análisis del recurso humano existente y el necesario, por región de salud. Se establecieron las carreras y especialidades prioritarias y se instauró un programa de becas, en el cual el Minsa, junto con el Ifarhu, Senacyt, la CSS y las universidades, han enviado a formar a más de 5 mil personas, sin preguntar su inclinación política.

Esta estrategia no se había hecho antes, quizá porque estas personas seguro regresarán con sus diplomas después de las siguientes elecciones y a nadie le interesaba este tipo de política. Por fin la siguiente administración tendrá los profesionales de la salud que requiere el país, ya formados, para introducirlos al sistema.

La estrategia del Censo de Salud Preventiva está descubriendo gran cantidad de personas que aunque están enfermas, no lo saben, por lo que no reciben tratamiento. Ahora se les está tratando y, por lo tanto, disminuyendo la posibilidad de que se presenten complicaciones, que son las que tienen llenos nuestros hospitales. Pregunto yo, ¿de qué me sirven las estadísticas de enfermos si no sé quiénes son? ¿Cómo puedo ayudarlos si no los conozco? Este censo le pone nombre y apellido a estas estadísticas. Eso es pensar en la gente primero.

Aunque estamos conscientes de que es muy difícil arreglar el sistema de salud en cinco años, sí creemos que se pueden dejar sentadas las bases en el camino correcto.

Decía José Martí: “la mejor forma de decir es hacer”. Entonces pues, pongámonos a hacer y dejemos de decir.

El autor es ministro de Salud.