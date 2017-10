Salvemos nuestros museos

Crecí en Penonomé; en una casa que queda detrás del Museo de dicha ciudad. El museo de Penonomé está formado por un conjunto de casas adosadas, características de la arquitectura de nuestra región.

Uno de los recuerdos más queridos de mi infancia, era visitar el museo, con sus diferentes exhibiciones que iban desde la representación de una casa de época con sus habitaciones y mobiliario perteneciente a familias penonomeñas de antaño; hasta exhibiciones que tenían sobre temas religiosos coloniales, con figuras de santos y alegorías cristianas. Pasaba horas disfrutando de estas imágenes y creo que mis primos y todos los niños del barrio disfrutábamos entrar en este lugar tan misterioso, como lleno de historia.

En el museo aprendí sobre el sitio Conte y sus cerámicas hermosamente pintadas por los habitantes de la región y di mis pininos en historia precolombina, que de adolescente me siguió resultando tan maravillosa.

Una de las cosas que más disfrutaba era poder apreciar la arqueología precolombina y poder ver lo que en la escuela nos enseñaban en clase de historia; eso hacía volar mi imaginación y querer regresar siempre para ver los dibujos coloniales tan hermosos que tenían las cerámicas. También había figuras de indios precolombinos que mostraban cómo se vestían; las herramientas que usaban y alguna que otra prenda con metales preciosos, como el oro y objetos de plata, que llamaban mi atención de niña.

En el museo no solo aprendí sobre los objetos que allí se exhibían con tanto orgullo; también aprendí a disfrutar de la música, pues siempre llegaban estudiantinas de países tan lejanos como Ecuador e India; que me deslumbraban por sus ricas vestimentas y armoniosas melodías.

El museo era el centro cultural de mi querido Penonomé, donde degusté por primera vez de la comida hindú, que hoy en día es mi preferida, en él me transporté a tantos lugares sin siquiera salir de mi pueblo, me hizo interesar más en la lectura sobre historia de Panamá y me convirtió en una persona más sensible al arte y con ganas de conocer cada día más sobre otros temas que tal vez no me enseñaban en la escuela, o sea, amplió mi visión de mundo.

Hoy en día veo con tristeza cómo los gobiernos ponen poco o ningún esfuerzo en conservar nuestros museos y darles el sitial que se merecen. Como población debemos exigirles a nuestros gobernantes que rescaten la cultura mediante la creación de nuevos museos, como el de la Biodiversidad y que se incentive a los niños a visitarlos y aprender cada día más de nuestra historia, nuestra geografía y de dónde vinimos; así como también aprender de otras culturas. Una niñez más culta, crea adultos más tolerantes y eso nos lleva a un futuro más prometedor como país.

El autor es médico ortopeda