¿Seguimos en lo mismo?

En hora buena señores del CD y otro partido que siembra minas y propaganda malévola contra la figura del actual mandatario. En otros países, como decía un predicador radial cristiano muy escuchado, la figura del presidente es respetada y no se permite que se hagan caricaturas o burlas porque se considera una deshonra hacerlo. Pero en este país, como en Estados Unidos, la libertad de expresión permite libertinaje expresivo antes, durante y después de la gestión de una figura pública tan elevada.

Me figuro que muchos se han preguntado si toda la podredumbre que se emite en los medios como se hace hoy es verdad o solo el producto de campañas preparativas para el próximo quinquenio que no importan la argucia o táctica sucia que utilizan incluso los medios más serios del país (dueños de medios). Tres señalamientos hizo el señor presidente y cada uno fue tomado para disparar de vuelta contra él y su gestión.

Es cierto que mucho se ha hecho para desvirtuar su gestión usando acusaciones hechas por personas no serias y de dudosa honestidad en su camino al patíbulo. La mejor defensa, ¿es el ataque o las cortinas de humo? Habría que discutir si esa forma tan baja de defensa logrará que salga la verdad a flote o no.

Sea como sea, no creo que sea merecida la forma en que al inicio se tratara de ponerle un epíteto a su figura porque ya no se hacían negocios desde la Presidencia o se pasara por alto tantas normas y regulaciones que precisamente detienen la corrupción en su velocidad más elevada, como la que se dio durante los años 9 a 14 de este siglo. Todos sabemos quién empezó y pagó campañas desde los primeros días de la gestión actual para que esta idea rodara como bola de nieve cuesta abajo. Y todos sabemos quién robó y promovió toda clase de negocios sucios durante ese tiempo.

Lo que no entendemos es por qué la población en lugar de darle la espalda más bien dice que lo quiere de vuelta. ¿Por qué fue bueno, trajo más extranjeros y les dio trabajo, permisos y toda clase de prebendas o repartió bolsas? Pues miren cuál ha sido la cosecha y la crítica de esta situación: fue más bien endilgada al actual presidente que no estaba de acuerdo con mucha de la ilegalidad que se dio en ese gobierno que muchos como yo no queremos recordar. Pero la historia los juzgará en su momento.

Muy bien si la sociedad no quiere a las mujeres que el presidente designó como candidatas para la Corte, rechacen y pasen la página, se mandan otros al ruedo. Hay una población que piensa diferente a lo que se emite en los medios y lo que dicen opositores sin ser parte de ningún partido y quienes elegimos a Guillermo Endara durante la dictadura, a pesar de que sabíamos que Ricardo Arias Calderón era el mejor.

Hoy la cosa es distinta, pero siguen las mismas figuras del pasado negro del país influenciando las decisiones y las líneas a tomar porque, aunque no lo creamos, las mafias subyacentes están al asecho para seguir de una forma u otra manejando el futuro, a pesar de que este gobierno y uno que otro han hecho leyes para impedir que se lave dinero y se sigan haciendo fortunas en detrimento del Estado y de las clases más necesitadas.

El autor es biólogo