Separados por la distancia y la negligencia

“Es la 1:00 a.m. Me levanto, me arreglo y llamo al vecino que me hará el favor de llevarme hasta la terminal. Tomo el bus de las 2:00 a.m. y salgo rumbo a la capital. Estoy nerviosa, intranquila, cansada. Viene conmigo un familiar porque no puedo estar sola después de la quimioterapia.

Sí, viajo al hospital Oncológico, a ciudad de Panamá, ya que, a pesar de haber trabajado más de 25 años pagando seguro social e impuestos, no existe en el interior del país un solo hospital para tratar a los pacientes de cáncer. Así que hay que sacrificar lo poco que le queda a uno de vida, dinero de jubilación, a ver si no me muero antes de tiempo”.

“Hoy me levanté cansada, sin ánimo. Con 45 años, tengo una condición cardiaca importante y desde hace varios años estoy tratando de que me operen en el Seguro Social. He llevado los papeles, pero luego me piden otros, y cuando los tengo todos, los exámenes que me hice hace 10 meses ya no sirven. Y a empezar otra vez. No puedo trabajar por mi condición, pues realmente estoy muy mal, cualquier mínimo esfuerzo me corta la respiración. Mi situación económica y de salud es precaria. Quiero vivir, pero el Estado me ha fallado. No tenemos especialistas en mi provincia porque no hay suficientes médicos panameños y no se les permite a médicos extranjeros trabajar”.

Ambas historias son muy cercanas, son de gente querida, parecidas a las de miles de personas que sufren cada día por la falta de inversión en salud, no del tipo que llenó los hospitales de televisores y computadoras, sino de aquella en donde los hospitales tienen equipo médico especializado y medicinas. Así no podemos seguir. Es inaceptable que por falta de médicos especialistas panameños y absurdas reglas, no podamos tener doctores de otros países que nos atiendan. Que por falta de inversión del Estado no haya, como mínimo, dos hospitales oncológicos más, uno para la región de Herrera, Los Santos, Coclé, Veraguas, y otro para Chiriquí y Bocas; siendo que en Panamá (el país) el cáncer es la segunda causa de muerte según estadísticas del Ministerio de Salud.

No seguiremos aceptando ser tratados como ciudadanos de segunda categoría. Somos panameños que también pagamos impuestos, que luchamos día a día por este país; con derechos que nos han sido negados por cada gobierno que hemos elegido. Exigimos inversión en salud y políticas públicas flexibles que permitan que en este otro Panamá que existe después del puente de las Américas, hayan médicos de calidad - sean panameños o extranjeros -, medicinas y equipos suficientes para atendernos. Estaremos atentos a los planes que tengan los candidatos para las próximas elecciones en este tema, y seguiremos luchando por nuestros derechos.

La autora es educadora jubilada