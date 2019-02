Sequía, ganadería y Canal

De la sequía solo hablamos en tiempo de sequía, ¿quién la menciona en periodo de lluvias que se inundan la ciudad capital, Colón y alrededores? En el interior se desbordan ríos y quebradas; el agua abunda, el pasto para los animales también. Años atrás, al inicio de la estación seca salían a relucir los programas antisequías, y campañas para ahorrar agua.

Son pocos los ganaderos que mediante la henificación y ensilaje guardan pastos y forrajes y cosechan agua...

Por décadas he visto lo mismo, una de las ineficiencias en la producción de leche y carne. En reunión del ministro del MIDA en la gran sequía de 1982, en Las Tablas, con ganaderos afectados, uno con su picardía característica intervino y dijo: “señor ministro, si usted nos quiere ayudar, tráigase de Panamá unos 3 mil gallotes que los que hay acá no se dan abasto”, graficó lo que se vivía y demostró que nada se podía hacer en ese momento para impedir la mortandad. La novedad en los últimos años es que la sequía no solo afecta al arco seco: Azuero, Coclé y parte de Veraguas; también a Darién y Chepo.

El día que la Junta Directiva del Canal seleccionó como nuevo administrador a Ricaurte Vásquez, él manifestó que era urgente resolver lo del agua del Canal. Dicen que quien conoce un problema tiene la mitad de la solución. El principal aporte del país al negocio de los panameños: ¡pasar barcos! Cuando el presidente Barack Obama sobrevoló el Canal en marzo de 2015, durante la Cumbre Presidencial, los medios de comunicación lo abordaron y le preguntaron: ¿qué le pareció? Respondió: la ampliación está muy bien. ¿Tendrán agua para funcionar? Un gran mensaje, para ahora nosotros los dueños del Canal que ellos, Estados Unidos, construyeron y administraron con mucha eficiencia durante un siglo.

El autor es veterinario, exministro del MIDA y exlegislador de la República