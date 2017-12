Sobran gerentes, faltan líderes

El título de este escrito es igual al de un interesante artículo escrito para el último Martes Financiero por Juan Carlos Roldán, dedicado a los problemas y oportunidades en la dirección de empresas privadas, el cual suscribo 100%. Gerentes o administradores o ejecutivos son aquellos que cuando nuestra economía deja de crecer más del 7% se dedican a la queja permanente o a la lloradera negativa, con una actitud que solo sirve para contagiar el negativismo y acrecentar la supuesta crisis. Los líderes o empresarios o entrepeneurs son aquellos que ven en cada problema una oportunidad, y tienen una constante: son creativos y optimistas; son aquellos que se arremangan la camisa, se van al frente y le dicen a su equipo humano “¡Vamos!”. Es claro cuáles son los que tienen éxito constante y permanente.

Por supuesto que tanto gerentes como líderes tienen una obligación moral consigo mismos, con la empresa, con accionistas y empleados, y con el país, de ejecutar su gerencia y/o liderazgo con honestidad absoluta, eliminando siempre la excusa inmoral de “si no coimeo, quebramos”… falsedad usual para justificar su deshonestidad.

Sin embargo, lo que es válido para el sector privado es igualmente válido para el sector público. Hemos producido gerentes y administradores públicos poco decisivos, pero hace muchísimo tiempo no hemos visto nacer un verdadero líder nato, motivador, honesto, trabajador, con una visión social del país que queremos los panameños. Un hombre o mujer con una cultura natural de comunicación transparente que nos produzca compromiso como pueblo, que nos vea como la ciudadanía que lo (la) votó y merece respeto y consideración. Una persona que, más que mandar, busque el consenso necesario para gobernar para todos con justicia. Un líder que escuche a todos los sectores y que decida, asegurando que los más vulnerables de la sociedad se sientan legítimamente representados. Un líder que se rodee de personas honestas, competentes y trabajadoras, comprometidas no con sí mismas, sino con el país. Un líder que cuando se equivoca lo dice sin tapujos y corrige el camino de inmediato. Un líder que produzca el respeto internacional que merece nuestro país, no con bravuconadas, sino con posiciones razonadas, respetuosas y respetables. Un líder que nos produzca orgullo patrio a todos los que tenemos el enorme privilegio de haber nacido en esta tierra.

Mientras no encontremos a ese (a) líder (y el panorama de 2019 no parece haberlo producido todavía), nos toca a nosotros ejercer nuestra ciudadanía a tiempo completo, liderando cada uno en su barrio, en su comunidad, en nuestras organizaciones de la sociedad civil, en nuestra ciudad, y finalmente en nuestra nación, consensuando entre todos la visión del Panamá que queremos los ciudadanos. Ya lo hemos hecho: se llama la Visión 2030 y - como ciudadanos - tenemos que entrevistar a quienes próximamente estarán en busca del empleo como Presidente de nuestra República, preguntándoles cómo pretenden (por cinco años que les podría tocar) cumplir con nuestra Visión ciudadana 2030.

Como dice el ahora muy importante chinito: “¡El líder son tú mismo!”.

El autor es fundador del diario La Prensa