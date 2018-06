Socialismo clásico y socialismo exitoso

El socialismo tuvo su manifestación más importante en la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) desde 1922 a 1991. Considerando que se trataba de 15 repúblicas socialistas con la mayor extensión territorial de nuestro planeta, la importancia de la URSS fue muy grande en el siglo XX.

Es de todos sabido que la URSS se desintegró y las repúblicas que la integraban se independizaron. Se puede afirmar que el experimento socialista de la URSS fue un fracaso, aunque se trate de dar distintas explicaciones del descalabro. Lo cierto es que el gigante socialista del siglo XX desapareció como forma de gobierno y sistema político y económico.

El caso de China tuvo una evolución diferente. Inicialmente se trataba de un socialismo clásico o tradicional. Pero los gobernantes chinos se percataron que este sistema no estaba propiciando un desarrollo económico aceptable. Por lo tanto, adoptaron medidas sociales y económicas estructurales y abrieron a China a la inversión extranjera y a la inversión privada, manteniendo el sistema socialista. El éxito de estas medidas ha sido tan impresionante que actualmente la economía de ese país es la segunda del mundo después de los Estados Unidos. China se ha caracterizado como una súper potencia exportadora y el nivel de vida de sus habitantes es bastante alto.

La evolución del socialismo chino debería servir de ejemplo a países socialistas como Cuba, que han mantenido el mismo tipo de socialismo desde 1959. Pareciera que los cambios que se efectuaron en China han pasado desapercibidos en Cuba. Se advierte como un desacierto de Cuba no haber introducido cambios en su sistema socialista siguiendo el ejemplo exitoso de China. Por eso denominamos este artículo Socialismo clásico (Cuba) y socialismo exitoso (China).

A grandes rasgos se puede decir que la economía de Cuba dependió de la URSS durante varios años, hasta que los gobernantes de la URSS decidieron desvincularse de Cuba y la isla entró en un periodo negro de gran contracción económica. Posteriormente recibieron apoyo económico de Venezuela en forma de suministro de petróleo y este apoyo todavía se mantiene. La pregunta es: ¿puede Venezuela continuar ayudando a Cuba cuando impera en ese país una gran crisis económica y social? La respuesta es negativa.

Cuba esperaba un resurgimiento económico a raíz de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Obama, tanto en el campo turístico como en proyectos tales como la zona económica de Mariel, etc. Los cubanos esperaban adquirir insumos norteamericanos, tales como granos, etc., y así mejorar su nivel de vida. Sin embargo, el presidente Trump varió la política de apertura con Cuba y por lo tanto se frustraron las aspiraciones cubanas. Se pueden dar razones en pro y en contra de la apertura que efectuó Obama con Cuba, pero algunos piensan que los cubanos obtuvieron grandes ventajas y en cambio ofrecieron muy poco, quizás esto fue lo que dio al traste con la apertura de Obama.

El socialismo de Venezuela no parece percatarse de las enseñanzas que les da la historia en la URSS y en China. Continúan aplicando un modelo económico y político fracasado en vez de mirar lo que han hecho los chinos.

En Venezuela se gobierna pensando estrictamente en la ideología y no en las experiencias prácticas exitosas de China. Bien lo dijo el papa Francisco, “que las ideologías no sirven, las ideologías terminan mal, las ideologías no asumen al pueblo”. Por eso, fíjese en el siglo pasado, en qué terminaron las ideologías en dictaduras. Sabiamente, el papa Francisco dijo, “las dictaduras piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo”.

Pareciera entonces que se puede obtener un desarrollo y bienestar económico importante en un sistema socialista siempre y cuando se tomen medidas económicas que favorezcan la propiedad privada, la inversión extranjera y, por supuesto, las libertades y derechos humanos. Sin embargo, Cuba y Venezuela pudieron aprovechar el ejemplo exitoso de China, pero ignoran lo que sucede en ese gran país y se enfrascan en aplicar ideologías que han fracasado en la URSS.

El autor es abogado