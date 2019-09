Socios estratégicos para un cambio

Casi no hay panameño de más de 40 años que no recuerde con cariño sus visitas escolares al Museo del Hombre Panameño, al Museo de Ciencias o a Panamá Viejo. Para 1980, Panamá tenía 17 museos estatales; hoy tiene, además, más de 30 museos privados no registrados en ninguna lista oficial. ¡La sociedad pide museos!

La Unesco considera a los museos como protagonistas del “aprendizaje no formal” -aquel que se da en ámbitos no escolarizados- y numerosas investigaciones científicas encontraron elementos clave para lograr ese aprendizaje:

•Educadores de museo apasionados

•Visitas diseñadas con fundamentos constructivistas

•Un programa estructurado con conexiones curriculares, materiales para usar pre y post visita, y talleres de capacitación

•Docentes que conocen el programa, incluyen la visita en su planificación didáctica y la comparten con el museo.

Aun así, los estudios coinciden en que la mayoría de los docentes aún usa la salida escolar como paseo motivacional porque no conocen a profundidad el museo, ni saben correlacionar la salida con los contenidos curriculares.

Panamá no escapa de esta situación. Pocos museos cuentan con un departamento educativo como lo tuvo el Museo del Hombre Panameño u ofrecen recursos para cada grado. En muchos casos, la visita al museo transcurre de manera tradicional: “el que sabe trasmite a los que no saben.” No hay tiempo para averiguar qué traían esos estudiantes al museo, y en qué le puede ser significativo el intercambio: recibir escolares no es sinónimo de contar con un “programa educativo”. Estamos lejos aún de visitas temáticas que permiten revisitar el museo con enfoques diferentes; tendemos a “aprovechar la salida al máximo” aunque los estudiantes se vayan con una ensalada de contenidos en la cabeza.

En la encrucijada educativa actual, en la que el docente requiere apoyo para enfrentar contenidos que se han ido engrosando de manera desproporcionada, los museos representan un aliado estratégico, con saberes y recursos que pueden dar significado a esos contenidos curriculares y colaborar con el trabajo diario y formación continua de docentes. Panamá tiene hoy más museos que antes, y vienen más; pero nos queda mucho por hacer para vincularlos mucho más y mucho mejor a la formación de ciudadanos bien educados y bien informados. El nuevo Ministerio de Cultura está renovando sus museos: tenemos la oportunidad de diseñar una política nacional que modernice la relación museo-escuela para que sean socios en ese cambio urgente de educar hacia el pensamiento crítico.

La autora es miembro del movimiento Ciencia en Panamá y de la Red de Museos y Centros de Visitantes de Panamá.