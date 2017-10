Sostenible y saludable

Hoy en día, está probado que la salud se forja en el ámbito local, en los espacios donde transcurre la vida cotidiana, en los barrios y comunidades en los que personas de todas las edades viven, trabajan, estudian y juegan. Por esa razón, la Organización Mundial de la Salud, OMS, nos viene advirtiendo desde hace algún tiempo que “el entorno urbano tiene un impacto directo en la salud de los habitantes, y destaca el papel fundamental de la planificación urbana en la consecución de un siglo XXI saludable. Hace un especial llamamiento a las autoridades municipales, para que examinen atentamente las inequidades sanitarias en las ciudades y tomen las medidas oportunas para promover una vida saludable…”.

Por su parte, los alcaldes del mundo, reunidos en la pasada Conferencia de Shanghái de Promoción de la Salud, suscribieron el Consenso de Shanghái sobre Ciudades Saludables 2016, subrayando que “la buena salud de los ciudadanos es una de las señales más contundentes e inequívocas de que una ciudad ha logrado un desarrollo sostenible. Por ello, la salud debe ocupar un lugar central en los programas de todos los alcaldes…”.

En ese contexto, me pregunto si nuestras autoridades municipales y los habitantes de la capital estamos actuando de forma responsable y colectiva para lograr que nuestra ciudad sea inclusiva, segura, resiliente, sostenible, saludable, y no solo una metrópolis de autopistas y rascacielos, que esconde gran deterioro del ambiente y la salud, tanto en áreas centrales de la ciudad como en zonas periféricas y marginales. Veamos…

Las autoridades atribuyen los problemas de la ciudad, y no les falta razón, a la improvisación, a la presión del crecimiento inmobiliario y a la falta de acciones de las administraciones pasadas, males que según estas, serán subsanados con la ejecución del plan “Panamá Metropolitana: Sostenible, Humana y Global”, el cual requerirá para su desarrollo exitoso en el largo plazo de una inversión total de 3 mil millones de dólares. Es mucho dinero en verdad. Vigilemos que se prioricen los corregimientos más pobres y postergados del distrito donde habita 60% de la población y no se concentre en aquellos más ricos, en los que habita el 18% de la población. Por otro lado, a pesar de que la labor de las actuales autoridades de nuestra Alcaldía es publicitada constantemente a través de los medios y redes sociales, las encuestas de opinión nos informan, de manera invariable, que casi la mitad de los capitalinos percibe la gestión del alcalde como mala o muy mala. Sospecho que incide fuertemente en esta percepción la inexistencia de una adecuada planificación urbana, problema que no comenzó en esta gestión, pero ha empeorado, lo que sí es responsabilidad de esta Alcaldía, dando lugar a un crecimiento urbano anárquico que perjudica la salud del ambiente y de las personas que aquí vivimos.

Es la hora de preguntarnos qué podemos hacer nosotros los ciudadanos, eso sí, junto con la Alcaldía, en lugar de estarnos quejando y echarle la culpa (que tienen mucha) a la falta de probidad de muchos políticos. Menciono algunos ejemplos: no contribuyamos con la acumulación de basura, botando en la calle, veredas y quebradas, basura de todo tipo, lo cual empeora con la llegada de las lluvias, haciendo frecuentes las inundaciones por el acumulo de desperdicios en los cauces de nuestros ríos. Seamos responsables cuando nos subamos a un vehículo o seamos peatones; tomemos conciencia de los factores de riesgo que influyen en la posibilidad de un accidente y en la gravedad del mismo; manifestémonos organizadamente contra el pésimo servicio de transporte público que sufre nuestra población diariamente; en lugar de aplaudir el “juega vivo” y la velocidad, exijamos un manejo ordenado a los conductores de busitos pirata, diablos rojos y taxis; manifestémonos contra la ausencia casi absoluta de la fuerza policial en las calles.

Aunque nada de lo anterior le resta responsabilidad a las autoridades, es claro que nuestra ciudad necesita que todos nos juntemos para ayudarla a sanar, convirtiéndola en un territorio idóneo de calidad de vida, bienestar, seguridad y desarrollo que queremos. La Alcaldía debe redoblar el esfuerzo de integrar la salud como consideración fundamental en todas sus políticas, creando las condiciones para que todos tengamos una vida más saludable, segura y plena. Por nuestra parte, los ciudadanos estamos obligados a vencer la pasividad y falta de interés respecto a las acciones de los funcionarios, y ejercer con efectividad nuestro derecho y deber de controlar la gestión pública, velando porque se dé prioridad a la opción política que favorezca el abordaje de los determinantes (sociales, económicos y ambientales) de la salud en todos los ámbitos de la gobernanza municipal.

El autor es ciudadano