Sugerencia interesante

Soy ingeniero mecánico y fui profesor universitario. No soy abogado, pero creo que conozco bastante bien las leyes para “no hacer lo que la ley prohíbe y hacer lo que la ley dispone”. Por eso, en mi modesto ensayo, pretendo proponer una solución o al menos una disminución de las llamadas “promesas de campaña no cumplidas”, por una considerable porción de los políticos que aspiran a cualquier cargo público.

Hemos visto, comprobado y hasta sufrido a través del tiempo, cómo las campañas políticas de presidentes, diputados, alcaldes, etc. en casi todos los países (y por supuesto en el nuestro) se han caracterizado por promesas de todo tipo de parte de los candidatos ; promesas siempre alentadoras y “maravillosas” que todos los pueblos ansían: trabajo bien remunerado para todos, educación gratuita y de alta calidad, salud pública eficiente y moderna, eliminación total de la delincuencia, persecución implacable y grandes condenas a la corrupción, eliminación de fueros y privilegios, etc., etc., etc. Esas promesas, lamentablemente, en muy contadas ocasiones se cumplen. Sin embargo, nada sucede. Ninguno de los falsos “benefactores” recibe ni siquiera una amonestación.

Por otra parte, los pueblos disponen de elementos muy poco efectivos para tomar una decisión correcta a la hora de votar y generalmente “caen en la trampa” y se deciden por quien más promete, por quien más bello habla y gesticula o por quien hace una propaganda más costosa.

No se dispone, y mucho menos se divulga, la historia real del comportamiento del candidato, su trayectoria como ser humano, como luchador y estadista verdadero, su pasado en general. En otras palabras, los elementos de elección verdaderamente efectivos brillan por su ausencia.

Se hace necesario encontrar métodos que por lo menos desalienten a los “falsos mesías”.

El concepto de “ley” se puede resumir también como un compromiso cuyo incumplimiento implica sanciones de algún tipo. Entonces, basándonos en esta definición resumida, pudiera perfectamente la carta magna de cualquier país contemplar leyes que obliguen a todos los políticos electos por el pueblo a registrar y, sobre todo, a cumplir sus promesas de campaña, so pena de cárcel al terminar su mandato si no existe justificación para el incumplimiento.

Me parece un buen momento para que reflexionemos sobre este tema, pues en pocos meses debemos tener una nueva Constitución y de veras, una ley como la que señalo, indudablemente constituye un “filtro” bastante efectivo para aspirantes indeseables y corruptos que añoran el poder para enriquecerse y prometen villas y castillos y después nada cumplen y nada sucede.

En realidad me pregunto si lo que estoy sugiriendo es imposible, porque algo tan evidente no lo he escuchado nunca en boca de ningún aspirante .Sin embargo, estoy seguro de que los tenemos buenos y honrados.

El autor es ingeniero