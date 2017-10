Tener hijos o no, ese es el dilema

Hace pocos días, coloqué en mi Facebook (fb) la pregunta sobre las desventajas de tener hijos y hubo posiciones que no pensé que existieran. La pregunta la formulé, pues en mi día a día como especialista en traumatología, me he encontrado con situaciones, en las que al parecer tener hijos no representó una ventaja a la hora de necesitarlos, que casi siempre es en el período final de nuestras vidas o cuando estamos frente a una enfermedad.

Debido al debate que desató tan absurda pregunta para muchos y tan natural para otros, me puse a investigar y preguntar sobre las desventajas de tener hijos y para sorpresa de muchos; sí hay personas que le ven desventajas a la procreación.

Las respuestas sobre las desventajas de tener hijos fueron diversas, desde: sale muy caro en la actualidad; pues las escuelas, la comida, la ropa y todo lo que los niños necesitan es costoso. Otros decían que no tienen tiempo; pues sus carreras son lo más importante y tener hijos podría desenfocarlos en sus metas profesionales.

Uno que otro se refirió a la falta de sueño que hay con la responsabilidad de cuidar a un ser humano que depende de ti 24/7. También hubo quienes abogaron por la sobrepoblación que actualmente hay en el mundo y que además con tanta corrupción, terrorismo, sobrecalentamiento global, etc.; traer un niño al mundo no lo ven como algo tan ventajoso.

Entre las mujeres la desventaja más común es que el embarazo deforma el cuerpo y te aumenta de peso. Otra muy simple, que obtuve fue: no quiero hijos porque no me gustan los niños. Además, salió a relucir el tema de la sexualidad y hubo quienes opinaron que sus vidas sexuales se vieron afectadas por la llegada de los hijos. Algunas personas dijeron que tener hijos impactaría negativamente en su calidad de vida, por lo que han decidido no tenerlos, aunque tengan pareja.

Aunque parece una pregunta fuera de lugar para algunos, creo que es un tema muy actual y aunque no sea expuesto de manera cotidiana, deberíamos ponerlo en el tapete, pues el número de personas que deciden no tener hijos ha ido en aumento.

Las nuevas generaciones están redefiniendo su papel en la sociedad y muchos de ellos han decidido por una vida sin hijos debido a las desventajas expuestas.

Creo que existen posiciones que debemos respetar y hay que debatir más sobre este tema, pero lo que sí es cierto es que nuestra sociedad está cambiando cada día y no tener hijos puede ser una opción para muchas parejas y personas que viven su vida feliz, sin plantearse el tema de los hijos.

La autora es ortopeda y traumatóloga