El Tribunal Electoral está perdiendo su rumbo

Antes del golpe militar de 1968, el Tribunal Electoral (TE) no tenía relevancia ni credibilidad. Los fraudes y la manipulación electoral eran lo común. En el periodo dictatorial, 1968 a 1989, se profundizó aún más esa situación. Se inscribían partidos dentro del TE, y las elecciones de 1984 y 1989 son muestra del deterioro a que llegó dicha institución.

Caída la dictadura, el gobierno del presidente Guillermo Endara, entendiendo que la democracia requería un TE independiente y con credibilidad, le dio el apoyo y las herramientas necesarias para que tuviéramos una institución acorde con la nueva República que queríamos construir.

Junto con los otros órganos del Estado, logró el nombramiento de personas honorables como magistrados del TE. Y aunque provenían de las filas de los partidos políticos (al menos dos de tres), eran profesionales respetados.

En el proceso de reconstrucción del TE, los nuevos magistrados buscaron asesoría de otras instituciones de prestigio y experiencia, creando novedosas figuras como los delegados electorales, que han cumplido un papel vital para mantener la paz y armonía en los procesos electorales.

Otro importante logro ha sido la Comisión de Reformas Electorales, que ha permitido ir actualizando y modernizando la legislación electoral de forma consensuada, a pesar de que muchas mejoras al sistema han sido detenidas y rechazadas por la Asamblea Nacional, que ha sido un obstáculo para la transparencia del sistema.

Es innegable que desde aquellas elecciones parciales de 1991, pasando por las generales de 1994, 1999, 2004, 2009 y 2014, así como otras consultas, los magistrados del TE han organizado los procesos de forma rigurosa e incuestionable. Si ha habido algunas fallas en los procesos, no han sido significativas.

Sin embargo, es innegable que los magistrados han cometido una de yerros que nunca debieron ocurrir, como la eliminación de la figura del ombudsman, aquella famosa frase del entonces magistrado presidente al entregar las credenciales al ganador de las elecciones de 2004, que aludía al eslogan de campaña, la negativa práctica de nepotismo de un exmagistrado, los pagos de sumas excesivas por supuestas vacaciones acumuladas, etc. Estos hechos los menciono con la intención de que las personas que ocupan estos puestos no cometan esos errores, ya que afectan la imagen de una institución fundamental para la democracia del país, y que no deben repetirse.

Hoy el TE goza de un grado alto de credibilidad, pero es necesario que evolucione con las nuevas realidades, ya que la democracia de 2018 es muy diferente a la de los años 90. Me refiero a las candidaturas de libre postulación, una figura que ha surgido por muchas causas, especialmente por el desprestigio de los partidos políticos que, a pesar de ser los órganos idóneos en democracia, se han ido desprestigiando por las actuaciones de sus dirigentes y su proceder clientelista. No se trata de un fenómeno exclusivamente panameño, está sucediendo en todos lados.

Existe una generalizada percepción de que el TE obstaculiza las candidaturas independientes. En 2009, el profesor Juan Jované intentó participar en las elecciones con una candidatura independiente, pero el TE lo impidió. Al acudir a la Corte Suprema de Justicia, logró un fallo favorable, pero ya era muy tarde. Sin embargo, la puerta a las candidaturas independientes quedó abierta a partir de entonces.

En 2014, la Asamblea reguló el proceso de las candidaturas independientes, determinando que solo podían postular los tres candidatos que lograran mayor número de firmas, lo que abrió la posibilidad de un fraude. En ese año hubo cuatro postulaciones, y uno se retiró para sumarse a un partido. Entre las tres candidaturas estuvo la del profesor Jované junto con dos candidatos que consiguieron más de 30 mil firmas, pero que no alcanzaron ni 2 mil votos. Mientras, el profesor Jované obtuvo más votos que firmas. Muy sospechoso.

En el proceso actual ha sucedido igual: un candidato desconocido presenta más de 100 mil firmas, le rechazan casi el 50% y el TE no reacciona. Todo indica que se quiere evitar que puedan participar los legítimos candidatos independientes.

Como excusa para limitar a tres los candidatos está el tamaño de la papeleta, pero les recuerdo que en las elecciones de 1994 hubo 16 casillas, ya que fueron 16 partidos, mientras que en 2009 fueron 12 partidos. No hay que ser abogado para entender que esa norma no tiene cabida constitucional. Así como se permite que una agrupación después de llenar los requisitos exigidos se le considere partido, esa debe ser la misma regla de juego para los candidatos de libre postulación. No permitan que se empañe el torneo electoral desde su inicio.

Espero que los magistrados recapaciten y entiendan que hoy vivimos otra realidad democrática. Hay una ciudadanía más participativa que está bien informada, por la tecnología disponible hoy. A los magistrados Eduardo Valdés y Alfredo Juncá, a quienes conozco, reciban estas observaciones como un aporte de un luchador por la democracia, sin tener otra aspiración más que el tener un país en el que podamos vivir en plena democracia participativa, incluyente y que desaparezcan las prácticas del clientelismo político que tanto daño le hace a la dignidad de los ciudadanos, convirtiéndose en un cáncer del sistema democrático de nuestro país.

El autor es médico