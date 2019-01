Donald Trump y sus medias verdades

Decidí usar la expresión medias verdades para calificar algunas afirmaciones engañosas que ha hecho el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, con el fin de lograr mayor apoyo político del electorado norteamericano. Es un hecho reconocido mundialmente que los políticos tienden a resaltar los aspectos positivos de lo que ofrecen y esconden los aspectos negativos. Pero en el caso de Donald Trump, parece que se le ha ido la mano al hacer ciertas afirmaciones sobre temas sumamente importantes y sensibles para Estados Unidos.

1. La muralla en la frontera de Estados Unidos y México. Durante la campaña electoral del año 2016, Trump utilizó el tema de la muralla para convencer al electorado norteamericano que construiría una gran muralla en la frontera con México que aseguraría el control de los migrantes ilegales que entraban a Estados Unidos. Arguyó que entraban por la frontera con México cargamentos de estupefacientes y delincuentes que se establecían luego en allí. La gran muralla que se construiría controlaría las entradas ilegales. El costo billonario de la gran muralla sería asumido por México y no causaría perjuicio al contribuyente norteamericano.

Después de dos años de gobierno tenemos la situación de que México ha sostenido reiteradamente que no va a pagar por la construcción de la gran muralla. En cambio, Trump está presionando al Congreso para que se aprueben los fondos que financiarían la construcción de esta muro. Los representantes de la Cámara y los senadores parecen dispuestos a aprobar partidas presupuestarias para financiar parte su costo, pero Trump insiste en que le aprueban partidas presupuestarias mayores, algo que no quieren hacer ni los representantes ni los senadores.

La gran interrogante es si México va a contribuir total o parcialmente con el costo de la gran muralla. Todo parece que no va a ser así, tal como lo manifestó públicamente el expresidente Enrique Peña Nieto y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Llama entonces la atención la seguridad con la que Trump afirmó durante su campaña presidencial que México pagaría por la gran muralla cuando no tenía ninguna razón ni base para hacer esta afirmación. Claro está que Trump obtuvo una gran ventaja electoral al afirmar que la gran muralla sería pagada por México. Se considera que esta fue una de las razones que le dieron la victoria en las elecciones presidenciales.

2. La desnuclearización de Corea del Norte. Este tema se volvió muy sensible en Estados Unidos a raíz de las declaraciones del mandatario Kim-Jong Un, de que tenía la capacidad de enviar proyectiles nucleares a ete país. Después de muchos cruces de palabras entre el mandatario Kim y Trump se acordó una reunión entre ellos en Singapur el día 12 de junio de 2018. Después de la reunión se firmó una declaración conjunta que fue divulgada por el Gobierno norteamericano como un éxito. Trump afirmó que la desnuclearización comenzaría muy, muy rápido y se jactó del gran éxito diplomático y político logrado con Corea del Norte.

Lo cierto es que después de varios meses de haberse celebrado la reunión entre ambos mandatarios, no parece haber avances en la desnuclearización. Los norcoreanos están exigiendo que previamente a la desnuclearización se levanten todas las sanciones impuestas por Estados Unidos y se retiren de Corea del Sur las tropas norteamericanas, puntos que Estados Unidos no parece dispuestos a aceptar. La importancia electoral de este encuentro en Singapur es que, justo cinco meses después, se celebraron las elecciones de medio término para renovar a los representantes del Congreso y a una tercera parte de los senadores.

No hay duda de que Trump sacó ventaja de esta reunión, aunque en realidad no se ha logrado mayor cosa hasta la fecha. Lo que sí ha sucedido es que se ha producido un rompimiento del hielo entre Corea del Norte y Corea del Sur, lo que constituye algo positivo, pero definitivamente no resuelve el problema de la desnuclearización de Corea del Norte.

3.La invasión de migrantes centroamericanos a Estados Unidos. En octubre pasado salieron de Honduras dos caravanas de emigrantes con rumbo a Estados Unidos, donde pedirían asilo. Tuvieron ciertas dificultades para ingresar a México, pero finalmente llegaron a Tijuana, ciudad donde se encuentran actualmente. También salió de San Salvador una caravana con menos migrantes que también llegó a Tijuana.

Los migrantes son personas con situaciones económicas muy difíciles que también tienen temor a la violencia imperante en Honduras y El Salvador. Trump utilizó las caravanas de migrantes para denunciar que se trataba de una invasión a Estados Unidos y ordenó a unidades del Ejército que fueran a la frontera para respaldar a los funcionarios encargados y a la Guardia Civil.

La denuncia de que se trataba de una invasión la hizo Trump mientras hacía campaña para los candidatos republicanos durante las elecciones de medio término de noviembre. Pasadas estas elecciones, Trump no se ha referido más al tema, a pesar de que estaba muy preocupado porque se trataba de una invasión. Seguramente, muchos electores norteamericanos se motivaron a votar a favor de los candidatos de Trump para controlar la supuesta invasión.

En tres momentos determinados Trump ha manipulado exitosamente el electorado norteamericano, que aparentemente acepta sin verificar ni analizar lo que este le dice. Claro está que a estas alturas ya muchos analistas han destacado que se trataba de medias verdades o engaños, como se le quiera llamar. La pregunta es entonces ¿cuál será la próxima situación en que Trump inventará una supuesta catástrofe para obtener ventaja política? Hay que recordar que Trump desea reelegirse, y si es postulado como candidato, no dudo que inventará algún embuste que le favorezca en las elecciones presidenciales de noviembre del año 2020.

