La Unión Europea y Francia

Me informan que, nuevamente, los franceses hacen todo lo posible para que la Unión Europea incluya a Panamá en su lista negra de países “no cooperadores en materia fiscal” sin importarle las repercusiones negativas que esta acusación tendría para nuestro sistema financiero e imagen como país. No sé qué le hicimos a los gabachos para que nos odien tanto. ¿Y aún los tenemos como país amigo al dar visas?

Sarkozy, Hollande, Macron y cuanto bufo pase por la presidencia del país galo enfilan sus cañones hacia el istmo. No tienen las agallas para decirle a Estados Unidos que es el paraíso fiscal más grande del mundo y no se atreven a acusar a Andorra, Holanda, Irlanda, Gran Bretaña, Bélgica, Luxemburgo, Malta y Chipre, todos paraísos fiscales europeos.

Las quejas francesas son constantes y mal intencionadas. Quieren hacerle daño a Panamá, nos quieren hacer un ejemplo del nuevo poder francés obtenido bajo las faldas de Merkel. Quieren figurar como una potencia mundial, porque nadie le hace caso desde hace años.

El modelo económico de Francia es un fracaso. Su socialismo desfasado no ha permitido que el país crezca, su producto interno bruto (PIB) más de 3% en 18 años. Aproximadamente, 57% del PIB se va manteniendo la burocracia estatal y 32% en subsidios sociales.

Hay un desempleo juvenil superior al 23% y un desempleo de alrededor de 10%. Nada de esto es desconocido para los franceses, pero sí para los extranjeros que, hipnotizados por los beneficios sociales, no se dan cuenta del alto costo de mantener este fallido modelo de gobierno.

Ante este descomunal fracaso, los franceses piensan aumentar su estatura en el concierto de las naciones (no en vano se llama el complejo de Napoleón) atacando al mejor aliado comercial y estratégico de Estados Unidos en América Latina. ¿Y nuestros aliados gringos qué hacen? Nada. Me parece que Estados Unidos no ha considerado bien el impacto político/estratégico que tendrá en la región latinoamericana que Panamá se desestabilice por los ataques que han lanzado los europeos y sus lacayos a nuestra economía y a nuestro sistema bancario.

Volviendo a lo infantil de las acusaciones de Francia y sus adláteres de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo me resta presentar pruebas irrefutables de que el problema de la evasión fiscal es profundo en Europa y que en este participan las entidades bancarias más prestigiosas del viejo continente.

Me permito citar el titular del diario Euobserver de 18 de octubre de 2018: Principales bancos de la UE son culpables de un fraude fiscal multibillonario. Andrew Rettman reporta, desde Bruselas, que los esquemas de fraude fiscal creados por los principales bancos de Europa han significado la pérdida de 55 billones de euros (unos 62.7 billones de dólares norteamericanos) para diversas naciones europeas. ¿Es que son tontos? ¿No han visto el tamaño de nuestro sistema financiero? Dicho monto representa 46.3% del total de activos de nuestro sistema bancario, según reporta la Superintendencia de Bancos de Panamá a diciembre de 2017. Al ver los números antes expuestos, hay que ser muy escaso de neuronas para pensar que nuestro sistema bancario es capaz de procesar tantos fondos producto de la evasión fiscal europea.

Sigo con el artículo de Rettman denominado como el robo de impuestos más grande en la historia de Europa, el escándalo Cum/ex (sobre el cual ya hemos hablado) incluyó a bancos norteamericanos, alemanes, ingleses y por supuesto, la joya gala BNP-Paribas.

Rettman detalla que el fraude le costó a Alemania 31.8 billones de euros entre 2001 y 2016, a Francia 17 billones de euros, a Italia 4.5 billones de euros, además de Dinamarca, Austria, Bélgica, Finlandia, Países Bajos y España. Todo este follón se destapa en medio del escándalo de lavado de Danske Bank y Estonia.

Esto nos lleva a una simple conclusión: los líderes europeos y sus organizaciones sicarias deben arreglar sus problemas internos antes de acusar a Panamá y a los países caribeños de participar en esquemas de fraude fiscal o de lavado de dinero. Solo así tendrán la moral de apuntar el dedo acusador a estas costas.

La falta de ética y solidaridad de las instituciones bancarias europeas en adición a la incapacidad manifiesta y a la negligencia grave de sus reguladores para eliminar estos esquemas de fraude fiscal y de lavado es, sencillamente, atemorizante. Esto debería restarle peso a los argumentos pueriles de los europeos de que sus impuestos están de este lado del Atlántico.

Finalmente, para recalcar que los europeos son unos caraduras, el 20 de diciembre de 2018 el Wall Street Journal informa que varios bancos europeos actuaron en forma conjunta para manipular a su favor rigged el mercado global de bonos gubernamentales. Se menciona que Crédit Agricole es uno de los principales sospechosos. Schadenfreude.