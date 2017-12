VIH en Panamá, ¿cómo controlarlo?

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es un microorganismo que ataca el sistema inmune de las personas, haciéndolas vulnerables a muchas infecciones. En las etapas avanzadas de la infección se desarrolla el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), que se define por la aparición de infecciones oportunistas (infecciones que ocurren por el deterioro del sistema inmune del paciente), que pueden poner en peligro la vida de la persona.

La población más afectada es precisamente la que está en edad productiva (20-44 años), lo cual agrava el problema de salud y le añade un componente socioeconómico importante.

El diagnóstico de la infección por el VIH se basa en una prueba de laboratorio, rápida y segura, la cual demuestra la presencia de anticuerpos contra el VIH. Esto debe confirmarse después por una más específica. Este resultado es estrictamente confidencial.

El VIH se puede transmitir mediante relaciones sexuales (vaginales o anales); contacto bucogenital sin protección; transfusiones de sangre; intercambio de agujas, jeringas u objetos punzocortantes, y la transmisión de la madre al hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.

Es importante que una persona conozca su estatus del VIH, ya que esto le permite:

- recibir el tratamiento que controla la enfermedad.

- si está embarazada, al recibir tratamiento, se evita la transmisión de la infección al bebé.

En esta administración se universalizó la prueba de VIH, con la finalidad de detectar a la mayor cantidad de personas, para poder tratarlos e impedir la transmisión del virus. Esto es realmente lo que hay que hacer si es cierto que se quiere disminuir la cantidad de casos y su transmisión.

El Ministerio de Salud de Panamá ofrece a las personas con diagnóstico de VIH un manejo multidisciplinario, con clínicas de terapia antirretroviral en el país, con personal médico y de enfermería capacitado en VIH, infectólogos y psicólogos. Brinda, además de los medicamentos, las fórmulas maternizadas para los lactantes, hijos de madres con VIH que no pueden recibir lactancia materna, evitando la transmisión del VIH al lactante.

En este momento está en segundo debate en la Asamblea Nacional el proyecto de ley que regula la atención del paciente con VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual, el cual hace hincapié en la no discriminación y necesidad de información y seguimiento del paciente. Este proyecto de ley dignifica al ser humano.

Es importante que la población sepa que en Panamá existen todas las facilidades para el diagnóstico y tratamiento eficaz y oportuno.

Hazte la prueba, pudieras tener el virus y no saberlo. Si lo tienes, también tenemos el tratamiento para que lleves una vida mejor, digna y con calidad, y esto hace la diferencia entre la vida y la muerte. No tener síntomas no significa que no tengas el virus.

El autor es ministro de Salud