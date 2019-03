VIH en la comarca o en la ciudad

Datos de vigilancia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en Panamá ubican a la comarca Ngäbe-Buglé en quinto lugar en nuevas infecciones en Panamá. Sin embargo, esta información nos dice poco sobre la disparidad drástica de muertes por esta infección en la comarca en comparación al resto del país.

Aún no existe una cura para el VIH. La sobrevivencia del paciente depende de si se puede lograr suprimir el virus en su cuerpo. La cascada de atención del VIH contiene pasos que sirven como guía. Así, para que una persona tenga el virus indetectable tiene que: 1) saber que tiene el virus en su cuerpo (el diagnóstico); 2) estar enlazada a una clínica de tratamiento antirretroviral (TARV); 3) iniciar la toma del TARV; 4) tomar TARV diariamente de por vida, y 5) asistir a sus citas periódicas para asegurar que tiene supresión viral.

Cumplir con la cascada en la capital es difícil. Lograrlo en la comarca es aun más complicado. En nuestro estudio sobre las barreras para la adherencia a TARV en la comarca estamos encontrando que cada paso de la cascada puede ser inhibido por razones multifacéticas y concurrentes, desde factores individuales, hasta otros de orden sociocultural y estructural.

El paciente puede estar afectado por depresión, por malas experiencias vividas anteriormente en el sistema o por desconocimiento sobre los servicios disponibles. Socioculturalmente, puede que su familia esté dispuesta a apoyarlo con medicina botánica pero no la occidental, o puede que haya rechazo por la medicina no tradicional. Los familiares, amigos y líderes religiosos pueden discriminar y marginalizar. A nivel macro, los líderes indígenas hablan de una asimilación cultural forzada, una opresión sistemática y carencia de servicios de salud culturalmente seguros, es decir, servicios libres de racismo o discriminación, donde haya respeto (no solo tolerancia) hacia las perspectivas indígenas de salud y bienestar. La pobreza incide en todos los pasos antes mencionados.

Los colegas del Ministerio de Salud en la comarca hacen maravillas con pocos recursos. Sin embargo, si lo que queremos es cambiar las cifras de VIH y la mortalidad asociada en la comarca, es necesario ampliar lo que el ministerio ya tiene en marcha, equilibrar la comunicación intercultural de la salud, y conocer, comprender y tomar en cuenta las perspectivas y experiencias de los pacientes de esta región, colocando al paciente indígena en el centro de la cascada de tratamiento.

La autora es investigadora en el Instituto Conmemorativo Gorgas y miembro del movimiento Ciencia en Panamá