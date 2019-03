Vamos a estar claros, venezolanos

1°. Estemos claros, el país como sociedad se lo buscó, pues la gran mayoría apoyó al sátrapa de Chávez, en especial los sectores populares mal formados en la época de AD y Copei bajo el sistema del clientelismo político corrupto, el paternalismo estatal de corte populista, el facilismo y el amiguismo en una sociedad de cómplices frente a la corrupción, lo que terminó transformándose en un patrón común y generalizado en el comportamiento sociocultural y político del venezolano en todos sus niveles socioeconómicos. Esto sembró los cimientos sobre los cuales el sátrapa filibustero de Chávez se montó en el poder y acabó con el país.

Exceptuando pequeños grupos en Venezuela, los demás no creyeron todo lo que se les advirtió que pasaría con las políticas impuestas por el narcorrégimen, muchos se reían mediocremente de las advertencias, a los más pobres nunca les importaron las expropiaciones, la corrupción en Pdvsa, ni los presos políticos y la libertad de expresión, ni la presencia de los grupos narcoterroristas colombianos y árabes en el país, sin dejar de mencionar la más nefasta y dañina, la de los cubanos, ni mucho menos la corrupción descarada y galopante del chavismo. Los mismos lastimosamente, para no decir mediocremente, solo se conformaban con que les tiraran el hueso con pellejo, y se creían que se estaban comiendo un corte de carne argentino de primera calidad, con un “whisquisito” de 18 años, que tanto le gusta al venezolano. Ahora, como se están muriendo de hambre, muchos, lastimosamente, buscando junto a los perros de la calle, comida en la basura, ¡claman por acabar con el régimen! Sumado a esto, el país se ha gastado una “dirigencia opositora” que en su gran mayoría ha tenido una actuación poco clara a lo largo de los últimos 20 años. Sin embargo, se debe reconocer el gran esfuerzo que Guaidó está realizando y los riesgos que ha estado asumiendo, algo que históricamente ha de recordársele.

2° Estemos claros, venezolanos, los militares que han pedido la baja y han desertado y reconocido a Guaidó como presidente temporal, están salvando su pellejo, ni siquiera ejercían en su mayoría puestos relevantes dentro de las FANB. Los que han desertado por Brasil y Colombia lo han hecho porque se están muriendo de hambre en su mayoría. Además, no sirven afuera, es dentro de las FAN para que actúen si lo pueden hacer o se mantengan latentes allí como bateador de reserva. Con esto no se cae el régimen, señores.

3° ¿Que si el alto mando se le voltee a Maduro? Ya han tenido suficiente tiempo y amenazas y estímulos para hacerlo, allí están las sanciones de EU, aplicadas de manera muy gradual y limitada, cuando en la primera lista debió de aparecer el nombre de, al menos, 1,000 funcionarios, políticos y militares del narcorrégimen, más sus familiares y testaferros más cercanos respectivamente, con el fin de hacer más presión, y no esos pocos que inicialmente fueron sancionados. Pues esto les dio tiempo a estos a mover su dinero a otros paraísos fiscales y alertar a sus múltiples testaferros para reducir su exposición y riesgo, como se dice en el mundo de las finanzas, otro supuesto fallido hasta ahora.

4° Vamos a estar claros, señores, el supuesto de la fractura dentro de las FANB, que durante años se ha manejado como la esperanza para acabar con el régimen ha estado sustentada en supuestos parcialmente ciertos. Pues el G2 cubano lo ha aprovechado para limpiar internamente a las FANB, y crear falsas expectativas en las masas de opositores, para después producir frustración en las mismas. La citada fractura militar no ha pasado de algunos intentos de pequeños grupos que han sido neutralizados oportunamente. Lo que dificulta que vayan a ser los que pongan fin a la tragedia venezolana.

5° Estemos claros, venezolanos, en el ámbito diplomático internacional, tanto bilateral como multilateral, sea del Grupo de Lima, la OEA, la Unión Europea o las Naciones Unidas, debemos reconocer el importante apoyo prestado hasta ahora con el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y el desconocimiento a Nicolás Maduro. Mención especial se debe hacer a Brasil y Colombia, por su gran apoyo y de los cuales se podría eventualmente esperar una actitud más apegada al planteamiento de Juan Guaidó y de Estados Unidos, en la reciente reunión del Grupo de Lima realizada en Bogotá, por ser estos países fronterizos a Venezuela. Por muchas razones estos gobiernos están anclados en ciertos principios, como el de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados, la resolución pacífica de los conflictos, como el no uso de la fuerza militar, tal vez los mismos cambien de opinión según vayan presentándose los hechos. Pues no hay que olvidar que la intervención humanitaria no es un fenómeno nuevo en las relaciones y el derecho internacional, ya que, desde hace dos siglos, los Estados se consideraban en ciertas ocasiones con derecho a actuar en el territorio sometido al dominio de otro Estado, para proteger a las personas cuando estas, individual o colectivamente, fuesen objeto de una agresión privada o pública por parte de su propio gobierno contra sus nacionales, sean por razones políticas, étnicas o religiosas, siendo motivos suficientes para la intervención armada en territorio ajeno. Nos preguntamos, ¿es que acaso esta no es la situación actual en Venezuela?, para muestra un botón, los hechos acaecidos desde el sábado 23 de febrero hasta la presente fecha, tanto en la frontera de Venezuela con Brasil y Colombia.

6° No se preocupen, venezolanos, sabemos cómo operan los hacedores de política exterior en Washington en estos casos, miren, ellos están dándole más tiempo a la opción “diplomática y económica” para darle más chance a las propuestas del Grupo de Lima, como del resto de los detractores de la OEA, la Unión Europea y la ONU, de no aplicar una intervención humanitaria en Venezuela, por un lado y, por el otro, dar más lapso a ver si al final los militares del alto mando o de otro nivel de las FANB deponen o negocian la salida de Maduro, algo que parece ser un escenario no imposible, pero sí de baja probabilidad de ocurrencia.

Lo que sí se les puede decir, es que no tengan ninguna duda, EU se juega mucho en esta crisis a nivel regional. La administración Trump tiene piso político en su propio país, y en Venezuela, para actuar, solo basta que lo pida Guaidó, en base a la Constitución del país, con el apoyo del 80% de los venezolanos y algunas agrupaciones políticas en Venezuela que ya se han manifestado a favor de esa vía. La opción de intervención humanitaria está aún presente en la mesa, para muestra un botón, por algo el embajador de EU en Paraguay declaró que la opción militar sería la última. ¿Cuándo podría suceder de no haber cambios en la situación actual?, no lo sabemos, ¿de aquí al transcurso de unos meses, tal vez? ¿o podrán ocurrir hechos que precipiten los acontecimientos?, pero allí está la opción sobre la mesa, Veremos.

El autor es abogado y politólogo