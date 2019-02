Viejo urbanismo, nuevo urbanismo: buen urbanismo

De las enseñanzas aprendidas después de 27 años de docencia universitaria en el campo del urbanismo y la planificación, es el entendimiento de las nuevas corrientes urbanísticas y valorar sus resultados. También la práctica profesional me ha permitido comprender los elementos metodológicos, conceptuales y prácticos sobre los que se basan las nuevas corrientes urbanísticas, especialmente el llamado nuevo urbanismo.

Esta corriente utilizada por arquitectos y urbanistas, mayoritariamente en Estados Unidos, prioriza algunos aspectos importantes de la vida urbana: una ciudad caminable, diversa, de usos mixtos, accesible, compacta, con buena infraestructura física y sustentable; visión correcta para el buen desarrollo urbano.

El viejo urbanismo, que no tiene una edad cronológica, es más bien una idea para identificar aquello que no es moderno o que no está dentro de las últimas manifestaciones del urbanismo y la tecnología; también nos brinda excelentes enseñanzas en función del manejo y gestión de las ciudades, su origen, su organización, su transformación, su cercanía con los habitantes y sus manifestaciones arquitectónicas. Enseñanzas que se están promoviendo y tratando de rescatar en la actualidad por otras corrientes del urbanismo.

En Panamá encontramos muestras del urbanismo de todos los tiempos. Desde la colonia tenemos asentamientos diseñados de acuerdo con las normativas de la corona española. Intentos utópicos de nuevos asentamientos ingleses en el Darién y la comarca Guna Yala. La nueva tecnología del transporte , con la construcción del ferrocarril transístmico, impacta y direcciona el urbanismo de las ciudades de Panamá y Colón, promoviendo un desarrollo urbano singular. Durante el periodo de influencia francesa, también hubo planteamientos urbanísticos que, aunque no se ejecutaron, dejaron importantes enseñanzas.

Es en el periodo de influencia norteamericana en el que se ejecutan cambios urbanísticos de relevancia. Ciudades terminales, ciudades bananeras , nuevas ciudades, como Colón, Bocas del Toro David, Puerto Armuelles y muchas otras, son diseñadas según las influencias urbanísticas americanas. La construcción del Canal y el desarrollo urbanístico de las áreas revertidas son un ejemplo visible de este periodo. Durante la primera mitad del siglo XX, las ciudades de Panamá y Colón se desarrollan con ciertas características propias, pero con influencias de la arquitectura y urbanismo del Canal, máxima referencia de los habitantes de la ciudad .

A mediados del siglo XX, renace el interés urbanístico y se crean las primeras instituciones urbanísticas a nivel nacional.El Banco de Urbanismo y Rehabilitación en 1944 (B.U.R), que años después, en 1953, se transforma en el Instituto de Fomento Económico (I.F.E), con su departamento de urbanismo y rehabilitación, evolucionando en el Instituto de Vivienda y Urbanismo (I.V.U) en 1958.

Durante este periodo se ejec utan importantes proyectos de vivienda, acompañados de planes y soluciones urbanísticas de importancia. La Locería, Betania, Villa Cáceres, Paraíso, Miraflores, edificios de viviendas multifamiliares conocidos como rentas, ofrecieron un conjunto de buenas soluciones habitacionales y urbanísticas.

A partir de la década 60 -70, producto de la explosión demográfica, se intensifica el proceso de migración campo-ciudad. Aparecen las invasiones masivas de tierras urbanas y se incrementa el déficit de viviendas. En 1973 se crea el Ministerio de Vivienda (MIVI), iniciándose los procesos masivos de construcción de viviendas, pero con muy poco contenido urbanístico.

Este periodo, conocido como “viviendismo”, cuya única finalidad era solucionar el problema de la falta de vivienda en términos de cantidad y no de calidad . Situación que no ha variado mucho hasta el día de hoy. En el año 2006, se agregan al MIVI las funciones de ordenamiento territorial. Las actividades urbanísticas y de diseño urbano se relegan a un segundo plano y se confunde conceptualmente el ordenamiento territorial con el urbanismo, disciplinas que tienen tratamiento y afectaciones diferentes.

Comparto estas reflexiones porque estamos frente a un cambio de escenario político y urbano. Las ciudades necesitan con urgencia una atención urbanística muy especial, cambios que pueden ser posibles en la nueva coyuntura política.

Un buen gobierno, con una política de buen urbanismo, permitirá afrontar las tareas urgentes para subsanar años de falta de atención urbanística de calidad. Dirigir una correcta gestión del espacio urbano y sentar las bases para producir a corto y mediano plazo los cambios fundamentales que la ciudad y sus habitantes necesitan es una tarea impostergable. No importa si es del viejo urbanismo o del nuevo urbanismo.

El 5 de mayo, los ciudadanos podemos elegir un buen gobierno, que se atreva a gestionar los cambios necesarios que la ciudad y sus ciudadanos están demandando, pero ¡por favor¡, con el urbanismo incluido, nuevo, viejo y futuro.

El autor es arquitecto-urbanista