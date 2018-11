¡Viva la patria y los jóvenes de Panamá!

La conmovedora belleza patriótica de nuestros jóvenes en los desfiles de noviembre me sacaron las lágrimas. Con sus movimientos libres y armónicos; nada militar, sino formal y melódico, con gracia, ritmo y un enorme entusiasmo, orgullosos de sus colegios, cuyos estandartes tenían sus fechas de inauguración: 1907, 1908, 1909, 1910, etc. Colegio La Salle, el IPA, Instituto Nacional, Liceo de Señoritas, María Inmaculada, Artes y Oficios, etc. Felices, con sus coreografías únicas y virtuosismo musical.

O sea, que nuestros próceres dieron relevancia a la educación, comenzando a crear escuelas poco después de 1903 (separación de Colombia).

Esta verdad histórica es sumamente importante, porque contradice las versiones extremistas de que “todo lo que sucedió el 3 de noviembre fue un negociado de potencias mundiales por la construcción del Canal de Panamá” (según unos amargados apátridas en las redes sociales). Si su perspectiva fuera cierta, seríamos una colonia americana, como Puerto Rico, o un país sin identidad propia como lo contradicen las costumbres y canciones vernaculares que tocaban estas bandas juveniles del desfile, decorándolas con nuestra variedad de trajes folclóricos, desde la pollera y el montuno, hasta los fulgurantes vestuarios congos y las multicolores vestimentas de nuestros pueblos originarios.

Panamá sí posee idiosincrasia propia, no importa que su moneda sea el balboa y se acepten otras como el dólar, euros o pesos.

Nuestro país tiene los millones que le provee el manejo eficiente del Canal , “puente del mundo”, desde la época de la colonia y “corazón del universo”, por nuestra diversidad étnica.

En esta tragedia centroamericana de la caravana kilométrica de millares de inmigrantes hacia un futuro mejor en Estados Unidos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, colombianos y venezolanos de todas las edades, caminan lo indecible para sobrevivir con empleo, comida, vivienda y educación. Ahí no hay ningún panameño.

Urge cuidar nuestra democracia eliminando la corrupción; valorando a nuestros próceres, poetas, historiadores y educadores pioneros, así como a nuestros héroes que lucharon por la soberanía de nuestro istmo y codiciado Canal de Panamá, manejado impecablemente (a diferencia de otros órganos de gobierno) por el ingeniero Jorge L. Quijano y su equipo de pilotos y administrativos.

¡Viva noviembre!

¡Viva Panamá!

¡Vivan los jóvenes, el futuro de la patria!

El autor es psicólogo, docente y escritor