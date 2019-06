Vive la democracia

El 5 de mayo vivimos una elección sin precedentes. Las lecciones que nos deja esta contienda electoral son significativas para los panameños, en especial, para los partidos políticos, los candidatos por libre postulación, los movimientos, las instituciones, los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales y, por supuesto, los electores.

El primer aprendizaje personal, en mi calidad de suplente de secretario en la Junta Nacional de Escrutinio, es que la calidad de nuestra democracia y de nuestro sistema electoral está en nuestras manos.

Abundan conceptos, procesos y tecnicismos que es menester conocer para entender cómo funciona nuestro sistema electoral y nuestro papel ciudadano que, por supuesto, no se limita a votar. Nuestro sistema electoral y, por ende, nuestra democracia, depende de las personas que lo conforman y custodian, quienes se convierten en garantes de la eficiencia, transparencia y calidad del proceso.

El Tribunal Electoral organiza la elección y produce la transmisión extraoficial de resultados (TER). No le corresponde hacer el conteo de votos, emitir actas o proclamar ganador a ningún cargo de elección popular. Poder comprender estas funciones, claramente delimitadas por la normativa electoral, ha sido un reto para electores, funcionarios y hasta para comunicadores y periodistas.

Somos los ciudadanos quienes contamos los votos en nuestro país. Somos los miembros de las mesas y de las juntas de escrutinio quienes asumimos la enorme responsabilidad de custodiar los votos.

El escrutinio es un proceso público en el que participan los diferentes representantes de los partidos políticos y candidatos por la libre postulación, quienes validan los resultados con su firma. Fuimos más de 20 mil hombres y mujeres quienes asumimos estos roles, cada uno de ellos indispensable para llevar a cabo un proceso electoral democrático y transparente, con un sistema de pesos y contrapesos. No cuenta quién organiza la elección; no organiza la elección quien cuenta los votos. En la Junta Nacional de Escrutinio recae la responsabilidad de no solo contar, sino de contar bien.

Para quienes no vivimos los sinsabores de los tiempos de autoritarismo, se nos da fácil hablar de un sistema roto, lleno de incidentes, quebrantado y hasta arcaico. La pregunta para hacerse es, ¿es el problema el sistema o lo es el desconocimiento y la falta de preparación ciudadana?

Algunos afirman que la ciudadanía despertó, que estamos más pendientes y alertas. No es suficiente que este despertar se limite a cuestionar y criticar. Urge una participación consciente y responsable. Sin participación consciente y comprometida, no estamos fortaleciendo nuestra democracia.

La buena noticia es la oportunidad de oro que tenemos con la convocatoria cada lustro de la comisión de reformas electorales, cuyo trabajo se inicia a principios del próximo año. No esperemos a 2024 para involucrarnos, cuestionar o criticar el sistema. Estudiemos, reflexionemos e identifiquemos oportunidades para mejorar y elaborar propuestas desde los diferentes sectores que representamos. Son muchos los aportes e ideas a concretar. No nos conformemos con que la única huella que dejamos sean 140 caracteres en Twitter.

Los invito a que nos atrevamos a ser ciudadanos activos. Los reto a verdaderamente participar. Me encantaría que en las próximas elecciones no seamos espectadores y no nos limitemos a votar. Les propongo que seamos más los que asumamos la responsabilidad de proteger y custodiar nuestra democracia. Si tenemos un tesoro, por qué dejar la llave en manos de otros. ¡La democracia panameña es una responsabilidad compartida! ¡Asumamos el reto!

La autora es segunda suplente a secretario de la Junta Nacional de Escrutinio 2019