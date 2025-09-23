A ponernos serios

Exclusivo Suscriptores

Con suma preocupación he notado que, en las últimas semanas, se ha estado promoviendo la revocatoria de mandato de varios funcionarios electos por el voto popular. Hoy voy a referirme a dos de esas personas, a quienes conozco de hace algún tiempo y de las cuales puedo referirme sin temor a equivocarme.

La primera es la diputada por el circuito 8-7, Paulette Thomas, a quien conocí hace muchos años en una faceta que demandaba mucho esfuerzo, talento y dedicación. Cuando iniciaba mi carrera en medios de televisión, ella ya era una destacada cantante que aspiraba a representar a Panamá en el Festival OTI de la Canción, que organizaba en ese entonces el canal para el cual yo laboraba.

Más recientemente me topé con ella en manifestaciones, protestas, presentando querellas y un sinfín de cosas que deberían ser la obligación de todo ciudadano responsable que quiere a su país. O sea, es una activista que no se queda en las redes, no tiene miedo a expresar su opinión y ha tenido la valentía de primero participar y luego ganar, en buena lid y con mucho trabajo, un escaño en la Asamblea Nacional de Diputados.

En las últimas semanas leí que está, junto a un grupo de clubes cívicos, preparando una campaña de valores cívicos, éticos y morales. Son esos mismos valores que todos coincidimos en que se necesitan, y que deberían ser imprescindibles, no solo en la política, sino también en el comportamiento diario, si anhelamos un mejor Panamá.

Por otro lado, se aprobó la búsqueda de firmas para revocarle el mandato a la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, una persona que le ha devuelto prestigio y seriedad a un puesto que muchos ya no veían con respeto. Recuerdo haberla visto en la campaña del 2024, caminando con un grupo de jóvenes que creyeron en ella y que hoy la siguen respaldando. Esta es una persona que siempre se ha percibido como una funcionaria accesible a la población y a quienes laboramos en ese distrito vecino de la ciudad capital.

Arraiján no eligió solo a una cara bonita; eligió a una mujer bien preparada para ejercer este y cualquier otro cargo en la esfera política. No sé si la iniciativa de revocarle el mandato nace de algunas de esas personas a quienes ella advirtió que cumpliría la ley y que, por esa razón, ha tenido que pasar por encima de privilegios y abusos. Quizás ahora prefieren desprestigiarla en vez de enfrentarla en las urnas.

Estoy convencido de que este tipo de acciones no tendrá un desenlace favorable para quienes buscan ganar en un escritorio lo que no obtuvieron en las urnas. Podría tratarse también de una estrategia para retrasar la gestión de dos funcionarias electas, que están haciendo lo que la mayoría de la ciudadanía demanda.

Ojalá los vecinos del circuito 8-7 y del municipio de Arraiján no se dejen engañar por verdaderos lobos disfrazados de oveja: aquellos que no han hecho su trabajo, pero sí han gastado cantidades inexplicables de fondos originalmente destinados a mejorar la calidad de vida en sus comunidades.

Así como muchos no daban “un real” por las entonces candidatas, hoy deben acuerparlas, apoyarlas y conversar con sus vecinos sobre las cosas buenas que han hecho en poco más de un año de servicio.

En realidad, somos los ciudadanos los verdaderos dueños de esas posiciones políticas, que hoy son engalanadas no solo por dos bellas e inteligentes mujeres, sino por dos dignas representantes de las panameñas que lucharon y se ganaron el derecho de representarnos.

A veces no nos gusta cuando alguien empieza a hacer las cosas como siempre debieron hacerse: no de manera torcida, sino caminando por la línea recta que nuestros valores cívicos, éticos y morales demandan. Preferimos calumniar y hacer perder dinero al erario público, para quizás cumplir un sueño perturbado.

El autor es dirigente cívico y analista político.