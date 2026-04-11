A toda marcha: Potenciando a Panamá como el centro de la logística portuaria inteligente y segura

Exclusivo

Panamá es una potencia marítima y uno de los principales nodos logísticos de la región. Con 48 puertos, incluidos cinco que operan directamente en las entradas del Canal de Panamá, el país es un pilar del comercio global. El sector marítimo y portuario es uno de los motores económicos más importantes del país: más allá de su papel estratégico en la conexión de continentes, aporta entre el 6% y el 10% del Producto Interno Bruto anual. Esta combinación de geografía, capacidad y peso económico posiciona a Panamá como un entorno propicio para avanzar hacia la modernización de sus operaciones portuarias.

En espacios como Expologística Panamá, se ha puesto sobre la mesa un punto clave: la digitalización y la conectividad están transformando la manera en que operan los puertos a nivel global. Tecnologías como las redes privadas 4G y 5G comienzan a posicionarse como herramientas relevantes para mejorar la visibilidad en tiempo real, habilitar la automatización industrial y facilitar la coordinación de equipos y dispositivos conectados dentro de las terminales, especialmente en entornos donde la baja latencia y la confiabilidad de las comunicaciones son factores críticos.

La industria enfrenta realidades cada vez más exigentes. Los puertos deben gestionar buques de mayor tamaño en espacios limitados; según Ports Technology, el 76% de los operadores portuarios priorizan optimizar el uso del espacio y la eficiencia operativa. A esto se suma el impacto ambiental: diversos estudios del sector coinciden en que los buques pueden pasar alrededor de 36 horas atracados durante procesos de carga y descarga, lo que implica emisiones relevantes mientras permanecen en ralentí. Asimismo, la seguridad sigue siendo un desafío relevante, considerando que cerca del 42% de los accidentes marítimos ocurren en puertos, de acuerdo con EMSA.

En este contexto, la incorporación de nuevas capacidades tecnológicas puede contribuir a operaciones más eficientes, seguras y alineadas con objetivos ambientales más exigentes. Experiencias internacionales sugieren que la optimización de procesos, apoyada en conectividad avanzada, puede generar mejoras medibles, aunque sus resultados dependen del nivel de adopción, la integración de sistemas y las condiciones específicas de cada puerto.

Sin embargo, avanzar hacia este modelo no está exento de desafíos. La implementación de estas tecnologías requiere inversiones significativas en infraestructura, modernización de equipos y capacitación del talento humano. En el caso de Panamá, también implica fortalecer la articulación entre actores públicos y privados, así como avanzar en marcos regulatorios que acompañen la evolución tecnológica. A esto se suma la necesidad de cerrar brechas en capacidades digitales y garantizar que la ciberseguridad evolucione al mismo ritmo que la digitalización de las operaciones.

La seguridad y la resiliencia son elementos centrales en este proceso. La protección de la tecnología operacional y de los datos logísticos sensibles requiere enfoques integrales que incluyan segmentación de redes, gestión robusta de accesos, monitoreo continuo y estrategias de respuesta ante incidentes. Estos aspectos deben incorporarse desde las etapas iniciales de diseño e implementación.

De cara al futuro, el avance de Panamá como hub logístico inteligente dependerá de su capacidad para integrar tecnología, talento y gobernanza en una visión de largo plazo. Esto implica impulsar proyectos piloto, fortalecer la formación de la fuerza laboral, promover alianzas público-privadas y asegurar estándares comunes que faciliten la interoperabilidad y la seguridad.

El futuro de la logística apunta hacia operaciones más conectadas, seguras y sostenibles. Para Panamá, el reto no es solo adoptar nuevas tecnologías, sino hacerlo de forma estratégica, asegurando que estas generen valor real para su competitividad y desarrollo económico en el largo plazo, en un entorno logístico cada vez más exigente y competitivo.

El autor es director de puertos, transporte y logística, Ericsson.