Abejas sin aguijón: una tradición que renace

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Si bien a menudo las abejas son conocidas por defenderse con su aguijón, existe un grupo de ellas conocido como abejas sin aguijón, pues este se encuentra atrofiado. Se trata de abejas sociales que normalmente anidan en troncos de árboles, aunque ocasionalmente también lo hacen en el suelo, paredes e incluso en termiteros. Dentro de estos nidos, las abejas normalmente almacenan un excedente de miel y polen en recipientes especiales de cera.

Se trata de abejas que ya eran utilizadas por los habitantes aborígenes antes de la llegada de los europeos a nuestro continente como recurso alimenticio, en forma de miel, polen y larvas, mientras que su cera era empleada como molde para la fabricación de figurillas de oro. En países como México, se ha encontrado abundante evidencia arqueológica de la cría y el uso de abejas sin aguijón, que incluye jarrones de cerámica ritual, esculturas de piedra y códices con instrucciones para su aprovechamiento. En Panamá, aunque la cría de abejas sin aguijón seguramente también era una práctica común, no se ha encontrado evidencia arqueológica. Sin embargo, hasta el siglo pasado era habitual, en las zonas rurales, colocar tulas vacías afuera de las casas para que fueran colonizadas por enjambres de abejas sin aguijón, que luego eran aprovechados de manera sostenible. Esta práctica, por desgracia, se fue abandonando poco a poco, especialmente después de la llegada de las abejas africanizadas a nuestro país.

En la actualidad, quedan muy pocos criadores tradicionales de abejas sin aguijón, principalmente en la región de Azuero. No obstante, en la última década ha resurgido el interés por la cría de estas abejas en algunas zonas del país, por lo que ahora se pueden encontrar meliponicultores que han incorporado técnicas más modernas para su manejo y aprovechamiento, como el uso de cajas de madera tecnificadas, la extracción de miel con jeringas y el envasado comercial de la miel.

Es importante rescatar la cría de las abejas sin aguijón, pues representan un elemento cultural ancestral, un recurso alimenticio accesible y contribuyen a la polinización de numerosos cultivos, especialmente en las zonas rurales.

El autor es especialista en entomología, polinización y abejas, e investigador del CIAPCP-AIP para Ciencia en Panamá.