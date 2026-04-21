Abrir sin perder: el talento extranjero como oportunidad para Panamá

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Panamá ha construido, a lo largo de su historia, una economía abierta al mundo. Desde el Canal hasta el centro bancario internacional, el país ha entendido que su posición geográfica es también una posición estratégica: un punto de encuentro de ideas, capital y conocimiento. Sin embargo, en materia de ejercicio profesional, mantenemos un modelo que limita significativamente la participación de talento extranjero, incluso en contextos donde podría aportar valor sin desplazar al profesional panameño.

El marco legal vigente responde a una lógica comprensible: proteger el mercado laboral nacional y garantizar estándares de calidad. No obstante, la realidad actual plantea una pregunta válida: ¿es posible mantener esa protección y, al mismo tiempo, aprovechar el conocimiento global que ya convive dentro de nuestras fronteras?

Hoy en Panamá residen profesionales extranjeros altamente calificados que trabajan en empresas multinacionales o que forman parte de familias con alto nivel educativo. Muchos de ellos cuentan con experiencia internacional, formación en universidades de primer nivel y trayectorias en sectores estratégicos. Sin embargo, no pueden ejercer sus profesiones debido a restricciones legales, lo que genera una paradoja: el país atrae talento, pero no logra aprovecharlo plenamente.

Esto no es solo un tema laboral; es una cuestión de competitividad. En un entorno global donde la innovación, la tecnología y la especialización marcan la diferencia, los países que logran integrar conocimiento externo —sin debilitar su talento local— avanzan más rápido. La clave está en cómo hacerlo.

La propuesta de establecer un régimen especial para permitir, de manera excepcional y regulada, el ejercicio temporal de profesionales extranjeros apunta precisamente a ese equilibrio. No se trata de abrir indiscriminadamente el mercado profesional ni de sustituir al panameño. Se trata de crear un mecanismo que funcione bajo criterios estrictos de interés nacional.

Un elemento central de este enfoque es su carácter excepcional. Cada caso sería evaluado individualmente, evitando cualquier automatismo. Además, se establecería como condición obligatoria la transferencia de conocimiento: el profesional extranjero no solo aporta su experiencia, sino que contribuye activamente a la formación de talento panameño.

La historia reciente del país ofrece un ejemplo claro de este modelo en acción. En los inicios del centro bancario, muchos de los principales cargos gerenciales estaban ocupados por extranjeros. Con el tiempo, los profesionales panameños adquirieron experiencia, desarrollaron capacidades y asumieron esos roles. Hoy, el liderazgo en la banca es mayoritariamente nacional. Este proceso no debilitó al talento local; lo fortaleció.

Otro aspecto clave es el respeto al marco constitucional. Cualquier iniciativa en este sentido debe reconocer que existen profesiones cuyo ejercicio está reservado por ley a nacionales panameños.

Por ello, un régimen especial bien diseñado debe excluir explícitamente estas áreas, evitando conflictos legales y garantizando seguridad jurídica.

Asimismo, es fundamental que este tipo de autorización no equivalga a una idoneidad profesional plena. Las licencias deben ser temporales, limitadas y condicionadas, sin generar derechos adquiridos permanentes. Esto permite mantener la integridad del sistema profesional y el rol de los gremios.

La discusión, en el fondo, no es si Panamá debe proteger a sus profesionales —eso es incuestionable—, sino si puede hacerlo de una manera que también le permita crecer. Integrar talento extranjero de forma controlada no es una renuncia a la protección nacional, sino una inversión en el desarrollo del país.

Panamá ya compite en escenarios internacionales en logística, servicios financieros y comercio. Para sostener y ampliar esa posición, necesita también competir en conocimiento. Y en ese terreno, la colaboración entre talento local e internacional puede ser una ventaja estratégica.

Abrir espacios de manera inteligente, sin perder el control ni los principios, es un paso coherente con la historia del país. La clave está en hacerlo bien: con reglas claras, con supervisión efectiva y con un objetivo definido.

No se trata de abrir puertas sin condiciones, sino de saber cuándo y cómo abrirlas para que el país avance.

El autor es ingeniero mecánico y promotor de proyectos.