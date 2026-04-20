Accesibilidad universal: ante las barreras urbanas

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No cabe duda de que Panamá es reconocido en el ámbito internacional como un referente de éxito urbano y desarrollo económico, proyectándose como una ciudad cosmopolita y en constante evolución. Sin embargo, este crecimiento no se dio dentro de un contexto planificado desde sus inicios.

En este sentido, por diversas circunstancias históricas, la urbe atravesó distintas etapas de expansión y transformación. Su crecimiento se dio de forma gradual hacia nuevas áreas, sin una organización inicial consolidada que estableciera con rigidez su trazado. En muchos casos, los asentamientos y las dinámicas de circulación fueron configurando la red de trayectorias que hoy conforman la estructura urbana.

Este proceso ha tenido repercusiones en la manera en que actualmente se concibe y organiza el espacio urbano, especialmente en lo que respecta a la accesibilidad y el diseño de entornos inclusivos.

En este contexto, resulta evidente la discontinuidad de espacios y accesos diseñados para el adecuado desenvolvimiento de personas con discapacidad. En muchos casos, las soluciones implementadas, como estacionamientos y rampas, responden más a exigencias normativas que a una planificación consciente, por lo que no siempre aseguran su funcionalidad.

Estas condiciones evidencian que la accesibilidad trasciende la mera existencia de infraestructura física y requiere abordarse como parte de una concepción integral del espacio. Este enfoque implica garantizar la libre circulación de todas las personas, incluyendo aquellas con limitaciones físicas, sensoriales o de movilidad, favoreciendo un desplazamiento autónomo. En la práctica cotidiana, muchas personas enfrentan dificultades para trasladarse debido a la falta de continuidad y adecuación de los recorridos peatonales, lo que refleja el predominio de la circulación vehicular sobre quienes se movilizan a pie. Esta situación afecta tanto el uso de espacios públicos como la forma en que las personas se relacionan con ellos.

Ante este panorama, se han impulsado iniciativas orientadas a la mejora del paisaje urbano, como el ajuste del ancho de aceras existentes y la incorporación de elementos verdes mediante maceteros integrados a nivel de pavimento. Sin embargo, la accesibilidad plena sigue en segundo plano. En algunos casos, estas intervenciones, aunque buscan cualificar la ciudad, terminan interfiriendo en la fluidez de la circulación, afectando especialmente a quienes presentan mayores dificultades para moverse.

Este escenario pone de manifiesto que la accesibilidad requiere abordarse como parte de una visión integral del espacio. Más que una condición puntual, se trata de propiciar desplazamientos continuos, seguros y funcionales. En este sentido, la educación ciudadana también desempeña un papel clave para fortalecer una cultura de respeto y uso adecuado del espacio compartido.

Esta realidad adquiere mayor relevancia si se considera que, según estimaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de un 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad, lo que confirma que la accesibilidad universal no es una excepción, sino una necesidad colectiva que debe ser atendida en la planificación del territorio.

En última instancia, la verdadera medida de una ciudad no está en su crecimiento, sino en su capacidad de garantizar que todos puedan formar parte de ella sin barreras.

La autora es arquitecta y estudiante de segundo año de la Licenciatura en Gastronomía de la Universidad de Panamá.