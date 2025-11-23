Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La historiografía oficial y de pseudohistoriadores ha puesto en un gran predicamento a la historia y al derecho como ciencias humanísticas, al denominar a la primera de nuestras emancipaciones como “independencia de Panamá de España del 28 de noviembre de 1821” y a la segunda —desacertada y erróneamente— “separación” de Panamá de Colombia del 3 de noviembre de 1903.

La verdad histórica y jurídica indica que ambos fueron actos de independencia tal como lo consignan los respectivos documentos históricos, esto es, el Acta de Independencia del Istmo de Panamá de 1821 y el Acta de Independencia del Istmo de 1903.

En efecto, los patriotas de 1821 declararon la independencia del Istmo del yugo colonial de España; pero, en un acto sui géneris, también anunciaron al mundo que: “El territorio de las provincias del Istmo pertenece al Estado Republicano de Colombia, a cuyo congreso irá a representar oportunamente su diputado”.

Es decir, en el mismo acto en que proclamaron la independencia (artículo 1 del acta), a renglón seguido renunciaron a ella (artículo 2 del Acta de Independencia). La justificación geopolítica de tan trascendental decisión estuvo determinada por el temor de los revolucionarios istmeños de 1821 de la posibilidad de que una pequeña y débil nación pudiera caer en manos de la codicia de potencias imperiales del momento, como, por ejemplo, Inglaterra.

Las ciencias de la historia y del derecho demuestran sin lugar a dudas que en el Istmo de Panamá sus hijos se dieron dos independencias. En la primera, abdicaron a la independencia en favor del Estado Republicano de Colombia. Y, en la segunda, aunque mediatizada por el imperialismo norteamericano, se constituyó efectivamente un nuevo Estado nacional soberano e independiente: la República de Panamá.

Digamos, pues, con palabras de don Justo Arosemena, “padre de la nacionalidad panameña”, con motivo de cumplirse este 28 de noviembre de 2025 los 204 años de nuestra primera independencia: “Quede, pues, para nosotros solos la gloria de nuestra emancipación; quede la de habernos unido a Colombia, cuyo esplendor nos deslumbró y cuyo derecho sobre el Istmo era ninguno”.

¡Así de sencilla es la cosa!

El autor es abogado y analista político.