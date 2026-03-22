Actitud, con actitud, tener actitud

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Desde la primera vez que lo oí, me molestó aquello de “tener actitud” en el español televisivo de la Argentina. Desconozco si la frase se usa en otros lugares hispanohablantes.

Sabía que “tener actitud” (o “con actitud”) provenía del inglés contemporáneo estadounidense, donde ha alcanzado un uso particular, de jerga, diferente de la definición habitual anterior de la lengua inglesa en general (la de mi época, con lo que declaro mi edad avanzada).

Originalmente, actitud se refería a la “manera de pensar o de sentirse acerca de algo o alguien” o bien, como acepta el Diccionario de la lengua española, “postura del cuerpo, especialmente cuando expresa su estado de ánimo”. Por ejemplo: “Las actitudes de un orador. La actitud agresiva del perro”. También puede referirse a la “disposición de ánimo manifestada de algún modo: actitud benévola, pacífica o amenazadora de una persona, de un partido, de un Gobierno”. Ninguna de estas dos propuestas habituales coincide con el “tener actitud” o “con actitud” televisivos.

Entre papeles viejos y por ubicar en el archivo circular encontré una nota de William Safire, un observador del habla estadounidense contemporánea y colaborador del diario The New York Times. Este lexicólogo se encargaba de una sección titulada “On Language” (es decir, “Acerca del lenguaje”). La nota de Safire se titula “The Mood of ‘Tude” (algo así como “El talante de actitud”). Desafortunadamente, no conservo la fecha del trabajo ni el número de la página en la que se reprodujo. Las tres columnas de la nota del periodista, nunca santo de mi devoción a pesar de sus observaciones lingüísticas acertadas, me abrieron todo un panorama. Versiono una sección pertinente: “Para algunos, actitud (sin artículo precedente) ha perdido su neutralidad y ha adquirido un nuevo sentido: pugnacidad, desafío hosco, confianza en sí mismo que bordea en la arrogancia. Esta actitud se presenta con un modificador hostil incorporado”. ¡Alabado sea el Santísimo! Finalmente entendí y, a la vez, asentí.

Leyendo a Safire se recuerda que “tener actitud” es uno de aquellos elementos que han dado la vuelta. Esto quiere decir que empezaron en latín u otra lengua, sobre todo una afín, y se alojaron en español. Pasaron por distintos mecanismos al inglés y desde el inglés se reinstalaron en español teñidos de matices ánglicos, a pesar de, o bien junto a, formas preexistentes semejantes. Un ejemplo es barbacoa, que el español adoptó del taíno, pasó al inglés para regresar al español en forma anglicada como barbecue, desplazando de algún modo a la forma preexistente, que es barbacoa.

En la nota de marras, el lexicólogo hace un recorrido etimológico, le atribuye el significado actual al sustantivo actitud a una forma jergal del inglés afroestadounidense y concluye su trabajo de la siguiente manera, que traduzco: “El sentido coloquial tan en boga hoy se remonta al sentido original de «aptitud»: lo adecuado hoy en día, según los que buscan la actitud adecuada, es una mezcla de descaro, osadía, arrogancia, seguridad en sí mismo y rebeldía, en términos de postura, de mantenerse erguido. Por supuesto, un exceso conduce a la hostilidad y al mal humor, que ahora se denomina «problema de actitud»”.

Lo resumido en estas líneas documenta una vez más, y superficialmente, cómo un elemento pasa de una lengua a otra, desaloja alguno precedente o se ubica acompañándolo. Todo se debe al dinamismo del funcionamiento del lenguaje.

El autor es instructor de lenguas extranjeras e investigador lingüístico y literario.