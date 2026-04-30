¿Adónde se fue abuelita?

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—Abuelita, ¿adónde se fue? ¿No vamos a volver a verla? —preguntó Ignacio, de 4 años, cuando le contamos que abuelita había fallecido. Y antes de que pudiéramos responder, añadió: —¿Y allá donde está, se va a encontrar con abuelita Dalila, con Luna, con Belle?

No hay manual para ese momento. Ningún libro ni posgrado te prepara para responderle a un niño de cuatro años que acaba de descubrir que el mundo puede quedar con un hueco. Pero en casa, la muerte no es un tema prohibido. No la abordamos desde el miedo. La entendemos como lo que es: parte de la vida.

Y sin embargo, cuando llega de verdad, igual duele. Igual se hace un nudo en la garganta, o se escapan unas lágrimas. Uno intenta buscar las palabras justas.

Los niños pequeños no procesan la muerte como los adultos. Para ellos, la ausencia es concreta y confusa al mismo tiempo: ¿se fue de viaje? ¿cuándo vuelve? ¿le dolió? No es necesario responder todo de inmediato, ni con precisión quirúrgica. Lo que sí es necesario es no mentir, no esquivar, no cambiar el tema como si la pregunta no mereciera una respuesta.

Decirles la verdad, con palabras de su tamaño, es el primer acto de respeto que podemos ofrecerles.

Se murió. Eso significa que su cuerpo dejó de funcionar y que no va a volver. Pero que la queremos mucho, y que la vamos a extrañar, y eso está bien.

Y luego viene la parte más hermosa de esta conversación: hablarles de cómo las personas que amamos no desaparecen del todo. Siguen viviendo en nuestros recuerdos, en algunos colores, en ciertos olores, en una receta que nadie más prepara igual, en un regalo, en una frase que se repite con complicidad, en la forma en que alguien ríe, o en una canción que cantamos antes de dormir.

Ignacio, al preguntar si la abuelita se encontraría con Luna y con Belle —las mascotas que también se fueron— nos estaba diciendo algo muy sabio: que existe un lugar donde los que amamos se reencuentran. Y si bien no podemos afirmar con certeza qué hay después, sí podemos decirle que lo que sentimos por ellos nunca muere.

La muerte de los abuelos suele ser la primera gran pérdida de muchos niños. Y cómo los acompañemos en ese duelo marcará la manera en que enfrentarán las pérdidas futuras. No se trata de protegerlos de la tristeza —la tristeza es sana, es necesaria, es humana— sino de acompañarlos en ella. Sentarse con ellos. Dejarlos llorar, y que nos vean llorar. Contarles historias de quien se fue. Mirar fotos. Encender una vela. Poner una linda mesa para compartir una comida, escuchar una canción. Hacer lo que en cada familia tenga sentido.

El duelo no se supera: se integra. Y los niños que aprenden a integrarlo desde pequeños crecen con una relación más honesta con la vida.

Porque la muerte no es un enemigo. Es parte del camino. Es el lugar al que todos, sin excepción, llegaremos algún día. Y criar hijos que puedan mirarla de frente, con tristeza pero sin terror, es uno de los regalos más profundos que podemos darles.

La autora es pediatra.