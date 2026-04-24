Agenda digital: entre el anuncio y la ejecución

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La reciente activación de iniciativas sobre innovación y transformación tecnológica desde la Asamblea Nacional de Panamá, con énfasis en inteligencia artificial y ciberseguridad, refleja un reconocimiento necesario: la digitalización es hoy un componente central del desarrollo.

El anuncio es relevante. También obliga a evaluar el punto en que se encuentra el país.

Panamá cuenta con condiciones favorables. Según el informe Digital 2025 Panamá de DataReportal, más de 3.5 millones de personas utilizan internet, cerca del 78% de la población. Esta base de conectividad constituye un activo importante para cualquier estrategia de transformación digital.

Sin embargo, la infraestructura por sí sola no garantiza resultados.

El desafío no está en reconocer la importancia del tema, sino en traducirlo en una política pública efectiva. Surgen entonces preguntas inevitables: ¿existe una estrategia integral con metas medibles? ¿Cómo se integrará la formación de talento? ¿Qué mecanismos permitirán evaluar avances y corregir desviaciones?

Estas interrogantes cobran mayor peso al considerar el contexto nacional. Panamá mantiene un desempleo superior al 10% y niveles de informalidad cercanos al 47%. En este escenario, la transformación digital no puede abordarse de forma aislada, ya que su impacto dependerá de la articulación con políticas económicas y educativas.

La experiencia internacional es clara. La Organisation for Economic Co-operation and Development destaca la importancia de integrar a las pequeñas y medianas empresas en los procesos de digitalización. Por su parte, la International Telecommunication Union advierte que, sin políticas inclusivas, estos avances pueden ampliar brechas existentes.

En Panamá, esto coloca el foco en el capital humano. Sin una relación más estrecha entre educación y mercado laboral, la incorporación de nuevas tecnologías tendrá un alcance limitado. La formación en habilidades digitales y técnicas será determinante para que la agenda digital genere resultados concretos.

La creación de espacios de diálogo representa un paso inicial, pero no sustituye la ejecución. La efectividad de estas iniciativas dependerá de su capacidad para traducirse en acciones verificables y resultados medibles a lo largo del tiempo.

Panamá dispone de ventajas importantes, como su conectividad, su posición geográfica y su experiencia logística. No obstante, el aprovechamiento de estas condiciones dependerá de la consistencia de sus políticas públicas y de su capacidad de implementación.

La transformación digital no es solo un objetivo tecnológico. Es, sobre todo, un desafío de gobernanza que requiere coordinación institucional, inversión sostenida y una visión de largo plazo.

El país ha dado señales de reconocimiento sobre la importancia del tema. El siguiente paso será asegurar que estas iniciativas se consoliden en una estrategia coherente, capaz de generar beneficios tangibles para la ciudadanía y cerrar brechas históricas de acceso y oportunidades en todo el territorio nacional.

La autora es abogada y especialista aseguramiento de la calidad académica.