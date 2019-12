Se agotan el tiempo y las excusas

[VENEZUELA]

La Constitución de la República, en su artículo 333, dice: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

El artículo 350, dice: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

Podríamos continuar citando artículos de la carta magna para explicar la necesidad de desconocer a este régimen dictatorial, pero creo que es innecesario. Todo está a la vista del ciudadano común. Está más claro y decidido que algunos dirigentes que alargan innecesariamente la confrontación final y definitiva. No hay más tiempo. El país se desmorona, la legalidad desaparece y la dictadura se asume a plenitud. Todos los extremos constitucionales se dan en este momento y no hay excusa valedera para no actuar en la dirección adecuada.

Hemos repetido infinidad de veces que quien promueve un enfrentamiento innecesario es un irresponsable, pero mil veces peor es quien lo evita cuando la ética y los principios obligan a asumirlo. Es el caso de Venezuela. Para quienes creemos en la libertad y el respeto a los derechos humanos es un deber desconocer al régimen actual y profundizar la lucha para desplazarlo del poder. Lo malo del presente se vuelve peor día a día. Nos proponemos revertir hacia lo positivo la negativa realidad actual. El revocatorio ha sido planteado como el primer gran paso para el cambio. Necesario empezar por la remoción del actual presidente para poder profundizar la acción hasta alcanzar el objetivo. Las cabezas del régimen lo saben, en medio de graves contradicciones entre ellos. De allí que hagan todo lo que hacen para que el milmillonario rechazo popular se traduzca en votos a favor de que se vayan. Apelan a todo lo ilegal e ilícito para impedir que la consulta se realice este año. Peor para ellos. Están confesos ante la conciencia nacional y el mundo entero.

Si Nicolás Maduro quiere pasar a la historia con una imagen mejor a la que tiene, debería renunciar ya, y facilitar la transición que Venezuela reclama.

Unas palabras finales para felicitar al diario El Nacional por su nuevo aniversario. Ejemplo y guía para muchos en todas las horas, especialmente en las más difíciles.