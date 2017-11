El agro y sus entuertos

Confieso tanta decepción por lo que ocurre en nuestro sector agropecuario que como catarsis: expresaré mis sentimientos:

1. Ayer leí en un medio escrito, la noticia de la importación de guandú fresco de Perú, de color morado diferente al local. Importaron aproximadamente 300 quintales, frescos, porque la producción local no satisfacía la demanda y el precio al consumidor se había disparado a 8 dólares por libra. Eso lo acepto. Lo que no puedo comprender es la poca actividad de producción de un rubro que tradicionalmente se cultivó en los patios de nuestras casas en el interior, porque no requiere tanta atención como otros cultivos comerciales y de mayor demanda. ¿Si de este no cubrimos la demanda; que se espera de los demás?

2. Aseguran los arroceros de todas las provincias que están en plena cosecha que los dueños de molinos están limitando la compra solo para cobrar las cuentas por pagar o cesiones de pago que han aceptado descontar a los productores por los agroquímicos a favor de las casas comerciales que les han vendido a crédito (financiamiento indirecto “leonino”). Como causa de esta limitación, el continuo ingreso al país del arroz de Guyana.

3. La semana pasada La Prensa tituló que los préstamos del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) decrecieron en relación a 2016 en 56%; la razón, dicha por su gerente general: no han aprobado un crédito extraordinario de 50 millones de dólares que requieren desde hace un año para poder desembolsar los préstamos aprobados menores de 25 mil dólares a pequeños y medianos productores en distintos rubros. Aparentemente, Economía y Finanzas se opone a la solicitud del banco del pequeño productor, como tampoco está de acuerdo en apoyar presupuestariamente al sector primario de nuestra economía, prefiriendo, a lo mejor, que seamos importadores de todo y hasta del tradicional guandú y después hasta del culantro.

4. La ganadería, verdadera industria nacional, porque transforma el pasto que crece sobre la tierra panameña en carne y leche; está severamente afectada por las importaciones de carne nicaragüense y uruguaya, le pagan el novillo a 95 centavos la libra en pie al que lo cría y ceba en 30 meses, pero el consumidor paga la carne al mismo precio de siempre.

Igual está ocurriendo con la carne de cerdo; al productor se le disminuyó el precio de compra vivo en 30%, pero no al consumidor. Este fenómeno se da porque los importadores usan el precio más alto pagado al productor nacional como referencia del precio al consumidor cuando se dan las importaciones por desabastecimiento, por esa razón es que el importador o intermediario es el único beneficiario con pingües ganancias al importar cualquier agroalimento; distorsión esta que desestimula al productor nacional, motivándolo a abandonar la actividad agropecuaria y en los casos de las áreas rurales y comarcales, a depender de las “transferencias monetarias” que periódicamente les extiende el Estado a través del Mides y el Ifarhu, desatendiendo su agricultura de subsistencia y familiar con la cual producía para su consumo rubros como el guandú que hoy estamos importando.

¿Hasta cuándo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantendrá esta nociva política de subsidios, que anualmente suman mil 400 millones de dólares, igual que los aportes del Canal, y por ende la de endeudamiento estatal? Paternalismo “puro” que le está haciendo un gran daño socioeconómico a nuestro medio rural y comarcal.

5. La Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria (Aupsa), “la autopista para las importaciones”, como muy bien la definió su director en la Asamblea Nacional en meses pasados, es la causante de las importaciones exageradas de todos los agroalimentos que compiten y desplazarán en poco tiempo la producción agropecuaria nacional de su mercado. La sagrada ley de Aupsa impide negarlas, “so pena de prisión” al funcionario que evite su libre importación. No creo que exista una aberración igual en nuestros países vecinos ni sector agropecuario que las resista.

El autor es extitular del MIDA, exlegislador de la República y consultor agropecuario