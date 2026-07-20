Agua: el corazón de los servicios públicos

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“Sin el agua no hay vida” fue la respuesta directa de un miembro de la comunidad de Llano Tugrí, capital de la comarca Ngäbe-Buglé, cuando le pregunté sobre su experiencia con los servicios públicos de agua, salud y educación. Le había pedido que compartiera cuál de estos tres consideraba más prioritario. Este sentimiento fue compartido por el grupo entero, catorce miembros de la comarca, que afirmaron que sin agua ninguno de los otros dos servicios podría funcionar adecuadamente. “Y si no hay agua, no puedes dar clases en un colegio o universidad, en cualquier parte. Lo más importante es el agua”, añadió otro compañero. Lo mismo dijeron sobre la importancia del agua para la atención en los centros de salud.

Desde el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, posicionándonos como centro de pensamiento, nos interesa explorar y entender las experiencias vividas de la ciudadanía panameña con respecto al uso de estos tres servicios públicos: el agua, la salud y la educación. También buscamos capturar y documentar las actitudes, creencias y opiniones que el panameño de a pie tiene sobre la calidad de estos mismos. Es por eso que buscamos ir más allá de las cifras; queremos capturar las voces de aquellos beneficiados (o quizás, no tan beneficiados) por estos servicios. Con esta intención, se están realizando grupos focales a nivel nacional. Hasta el momento, hemos aprendido, gracias a los testimonios de representantes comunitarios, sobre la situación real que experimentan las comunidades de Llano Tugrí (Ngäbe-Buglé), Aguadulce (Coclé), San Miguelito (Panamá) y Colón (Colón).

En la Encuesta de Derechos y Ciudadanía realizada en 2025 por el CIEPS, se entrevistaron a 1,410 panameños a nivel nacional para entender su percepción sobre varios temas relevantes para la ciudadanía, entre ellos los servicios públicos. De esta muestra, el 69% de los panameños califica el funcionamiento de los servicios públicos en su conjunto en Panamá como ‘muy malo’ o ‘malo’. Esto es incluso más significativo entre los adultos mayores que residen en áreas urbanas.

Esta encuesta incluyó preguntas sobre diferentes servicios públicos adicionales a los tres ya mencionados. De diez servicios públicos, la salud pública se posicionó entre los tres peores evaluados en Panamá, con evaluaciones negativas del 66%. La educación pública fue evaluada negativamente por el 58% de la muestra. Y el agua, por el 49%.

Sin embargo, nuestros grupos focales consistentemente han resaltado la importancia del agua y la precariedad del servicio público de agua en Panamá. Las problemáticas en relación con el agua son variadas a nivel nacional: desde falta de infraestructura hasta enfermedades causadas por la contaminación del suministro de agua, pero una característica común observada en estas cuatro comunidades fue el recurrente problema de suspensión del servicio de agua o, para ponerlo en términos de nuestros colaboradores: “se va el agua”. En todos los grupos focales, los participantes estaban ‘claritos’ de que en Panamá hay agua; el problema es que no la tenemos en nuestros hogares, y existe un justificado descontento al respecto. “El tema del agua es lo más absurdo que yo puedo entender acá. Nosotros vivimos en una isla en donde hay agua por todos lados. Tenemos la potabilizadora de Sabanitas, la de Gatún, la de Chilibre, y todas esas nos rodean, pero la gente en la Transístmica no tiene agua”, comenta un ciudadano colonense. Es cierto, en un país rodeado de agua, donde el dato curioso que nos encanta compartir es que somos el único lugar del mundo donde puedes ver el sol salir sobre el Pacífico y ponerse sobre el Atlántico; donde nos enorgullecemos de nuestro Canal, es una verdadera desgracia que ciudadanos a lo largo de todo el país pasen de horas a días y hasta semanas sin este esencial recurso.

¿Qué dicen estos panameños sobre la salud y la educación?

Que todo está conectado; la calidad de uno depende del buen funcionamiento de los demás, especialmente del agua. Miembros de las cuatro comunidades compartieron cómo la falta de agua obstaculiza el acceso a la educación. En Aguadulce y Colón aseguran que el agua los está enfermando. Por supuesto, también se discutieron otras problemáticas propias de estos servicios. Si les gustaría aprender más sobre qué dicen los panameños e investigadores expertos sobre la salud y la educación, así como ahondar en la percepción del agua, los invito a acompañarnos en nuestro Foro Público sobre los Servicios de Agua, Salud y Educación, el 20 de agosto, en la Asamblea Nacional.

La autora es investigadora del Cieps.