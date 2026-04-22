Agua + basura vs. ferrocarril

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Ante todo, quiero felicitar al señor presidente José Raúl Mulino por haber superado importantes desafíos que se le han presentado. No hay duda de que ha demostrado firmeza y determinación en momentos clave para el país.

Se desligó de Martinelli.

Superó el problema presupuestario.

Eliminó el bono solidario.

Enfrentó con firmeza a los docentes e implementó el plan “el que no trabaja no cobra”.

Aprobó la ley de la Caja de Seguro Social.

Disolvió al Suntracs y al sindicato bananero.

Reorganizó la banca estatal, cerrando entidades mal gestionadas e incorporándolas al Banco Nacional y la Caja de Ahorros.

Tuvo un pulseo con Trump, quien seguramente volverá a crear ruido. Veremos cómo lo enfrenta.

Ahora, enfoquémonos en el tema que da título a este escrito:

Si le preguntamos al panameño promedio qué desea, sin duda respondería: agua potable las 24 horas y recolección eficiente de basura. En contraste, el proyecto del tren es poco conocido y de escasa prioridad para la mayoría, especialmente considerando que muchos ni siquiera podrían costear su uso. Entonces, ¿cuál debería ser la verdadera agenda?

Considero sensato replantear las prioridades: el acceso al agua debe estar en primer lugar, seguido de la solución al problema de la basura. Para lograrlo, es necesario dotar al Idaan del presupuesto adecuado y del personal técnico suficiente para enfrentar integralmente los retos que arrastra: fugas constantes, potabilizadoras insuficientes, aguas residuales mal manejadas, conexiones ilegales, ríos contaminados, entre otros. El agua es esencial para la vida humana. ¿Cuánto tiempo más deben seguir miles de panameños sin acceso a ella?

Sobre la basura, urge atender la crisis de Cerro Patacón, una verdadera bomba de tiempo. Si no se resuelve, pronto viviremos sus consecuencias. A esto se suman los “pataconcitos” que brotan en todo el país: la ciudadanía, desesperada por la falta de recolección, recurre a botar la basura en calles, veredas y carreteras. Así, Panamá da al mundo la imagen de un país “de cochinos”.

Solucionar este problema no se limita a más camiones y tanques; también requiere una campaña educativa nacional que promueva el compromiso individual con la limpieza. No es solo un tema de estética: es salud pública.

Adicionalmente, convendría explorar alianzas con empresas que transforman la basura en energía, como se hace en muchos países. Incluso las cenizas pueden aprovecharse en la producción de cemento para reparar calles. Países asiáticos como Singapur demuestran que sí es posible gestionar los residuos con eficiencia y mantener ciudades limpias.

Cambiando de tema: el ferrocarril, aunque es una idea valiosa, no considero que sea su momento. Las prioridades deben ser otras, al menos mientras no se resuelvan las urgencias básicas. Además, dudo que este tren esté operativo antes de 2030.

Entiendo que cruzará el Canal, lo cual tiene sentido, ya que los principales usuarios serían ciudadanos y turistas que viajan entre el interior y la ciudad. Sin embargo, ¿serán suficientes para justificar el gasto en un nuevo puente o túnel? Muchos seguirán prefiriendo el avión, más rápido y directo. El tren, con más de diez paradas, será un viaje lento. Estimo que el costo superará los ocho mil millones de dólares. ¿Se financiará con otro subsidio, como en las líneas I y II del metro?

Sobre la idea de que el tren facilitaría la exportación, me pregunto cómo. El país exporta poco. El banano y el cacao salen de Bocas del Toro, los camarones de Vacamonte, el pescado y su aceite desde Puerto Caimito y Chepo, y la chatarra y madera desde Panamá y Colón. ¿Realmente el tren es la solución para esto?

Insisto: llegará el momento del ferrocarril. Hoy, sería más útil extender la línea III del metro hasta La Chorrera, con estacionamientos que faciliten dejar los autos. Eso brindaría transporte seguro y ayudaría a descongestionar la ciudad.

Señor presidente, ojalá este llamado lo motive a reconsiderar prioridades. Sería memorable que su legado fuera haber dado a los panameños agua constante y un país limpio, motivo de orgullo para todos.

Su atento servidor,

Alfredo de la Guardia Díaz

El autor es empresario.