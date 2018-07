¿Y el agua pa cuando?

La República de Panamá, con un volumen de precipitación total de 233.8 mil millones de metros cúbicos (m3) por año, ubica al país con el mayor régimen pluviométrico de América Central, pero a la vez en el mayor consumidor de agua potable de América Latina.

Según el Consejo Nacional del Agua (Conagua), la disponibilidad de esta alcanza los 119.5 mil millones de m3 como elemento en la República, teniendo el 93% de la población panameña acceso al agua potable de manera fiable y saludable (Instituto de Estadística y Censo). Sin embargo, aun con toda el agua que cae y drena por las cuencas hidrológicas del país, alimentando las diferentes potabilizadoras y acueductos rurales, existen miles de hogares que al abrir el grifo por las mañanas solo se escucha el vacío que debería llenar tan vital líquido. Un claro ejemplo: el Valle de San Isidro.

El Valle de San Isidro, ubicado en el corregimiento de Omar Torrijos, San Miguelito, no descansa del tormentoso servicio de agua potable que recibe del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Aunque los moradores del área pagan mensualmente por sus servicios, no reciben el vital líquido a diario, sino un día sí, y un día no. En otras ocasiones, el agua desaparece por varios días sin dar señales de vida. ¿La excusa del Idaan? No se tiene la presión necesaria para que el agua alcance los puntos más altos de las colinas y llegue al tanque de reserva.

Un tanque con larvas, oxidado por dentro, lleno de basura (esto un mal de sociedad, no del Idaan) y que hasta ahora va a ser reparado o cambiado. Seguramente hay muchos así en todo el país. El Idaan en solución envía un carro cisterna cada cuatro días para satisfacer a la comunidad. Y, mientras tanto, ¿cómo soluciona el pueblo? Pues, entre vecinos han tomado la decisión de comprar bombas para instalarlas en los puntos bajos para bombear el agua hasta sus residencias.

Personas que viven del salario mínimo y otros con el mínimo del mínimo del salario: constructores, amas de casa, empleadas domésticas, madres solteras, jubilados, etc. ¿Y los que no tienen para comprar bombas?, cargar tanques de agua desde cientos de metros loma arriba y loma abajo o pedirle el favor a algún vecino bondadoso cuando de ancianos o discapacitados se trata.

Por otro lado, circulan los testimonios de que el agua que reciben es de color turbio, originando malestares estomacales entre adultos y pequeños.

Turbio color que se le atribuye a los sedimentos en suspensión producto de las fuertes lluvias. Quizás sea solo tierra disuelta en agua, sin entrar en la polémica de minerales y metales pesados que se disuelven bajo la interacción agua-roca, y que circula desde las cuencas hasta el grifo. Entonces, ¿son conscientes las instituciones responsables de estudiar y asegurar la calidad del agua que bebe la población panameña? ¿Conoce esta situación el Ministerio de Salud, que en ejercicio de su función de salud preventiva debe vigilar la calidad del agua potable abastecida a la población, siguiendo los parámetros de calidad del Reglamento Técnico Dgnti-Copanit 23-395-99 del Ministerio de Comercio e Industria (MICI)? Esto no solo debe aplicar a un poblado de las periferias de la gran ciudad, sino a todo el istmo por igual.

Cómo es posible que a solo 12 kilómetros de los altos y brillantes edificios, donde diariamente sí hay agua y sin turbiedad, San Isidro y otras comunidades del país no reciban un digno servicio diario, el cual es un derecho humano.

Entonces, ¿cuál es la causa de la escasez del agua? ¿Falta de agua como elemento o mala administración como un recurso por parte de la entidad correspondiente? Falta como elemento, no es.

Sin duda, es la paupérrima administración del agua como recurso, más la presencia de las autoridades políticas argumentando que ese no es problema de ellos, sino del Idaan.

Panamá, como parte del Water for Life, una meta “cumplida” entre 2005-2015 entre los países miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tenía como finalidad lograr el acceso al agua potable. No obstante, estamos en 2018 y aún a Panamá no llega, ¿cuántas décadas más se necesitan? Sin duda alguna, se vive en una sociedad de desigualdades en el acceso y uso del agua potable.

El autor es geógrafo, con maestría en hidrología e hidrogeología.