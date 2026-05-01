Agua: perspectiva de vida y uso agropecuario

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El agua constituye la sustancia más importante para nuestra sociedad porque la utilizamos para fines de consumo humano, doméstico, energético, transporte, deportivo, industrial y agropecuario. Diversos factores limitan hoy el uso del agua. Tal son los casos de contaminación, destrucción de cuencas, uso irracional, así como factores asociados al cambio climático. Aunque el día del agua se celebra cada 22 de marzo, todos los días son adecuados preservar nuestras fuentes de agua.

Desde la perspectiva agropecuaria el agua es fundamental para producir los cultivos agrícolas y criar los animales domésticos de mayor importancia para la seguridad alimentaria de nuestra población, pues “sin agua no hay alimentos”. Esta producción agropecuaria debe utilizar de manera eficiente el suelo y el recurso agua para poder llegar a una verdadera producción sostenible y resiliente.

El marco legal que hoy busca preservar y proteger las 52 cuencas hidrográficas y 500 ríos del territorio de Panamá solo funcionará con un balance entre el crecimiento económico, desarrollo industrial, urbano y agropecuario que nos permita avanzar como país.

Como ciudadanos debemos ser conscientes que los ríos y quebradas no son vertederos de basura, que la tala injustificada de zonas próximas a las cuencas y que el uso desmedido del recurso hídrico solo traerá en los próximos años desolación para nuestro país.

Herramientas como el estudio de organismos bioindicadores de la calidad de agua como el caso de la presencia o ausencia de poblaciones de insectos, peces, reptiles, mamíferos y aves pueden contribuir a definir el grado de impacto de nuestras acciones sobre las fuentes de agua y decidir las potenciales medidas de mitigación.

En este sentido, en Panamá organismos del sector público y privado como la Universidad de Panamá y el Centro de Investigaciones Agroecológicas del Pacífico Central de Panamá (CIAPCP-AIP) trabajan para promover el uso racional y adecuado del agua para la producción agropecuaria a través de la concientización y divulgación del verdadero valor del agua. El agua es fuente de vida para nuestros cultivos y animales de cría, pero también para nuestra flora y fauna silvestre dentro de nuestros ecosistemas marinos y terrestres.

El autor es profesor especial en la Universidad de Panamá, CRU de Los Santos e investigador del CIAPCP-AIP para Ciencia en Panamá.