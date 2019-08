El agua potable como bandera política

Recuerdo que en el año de 1999, por presiones políticas de nuevas elecciones, el gobierno de turno saliente decide suspender el proceso de privatización de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, dado que los partidos de oposición y el pueblo panameño en ese momento se oponían a un cambio ante la eminente alza futura de la tarifa del servicio. Desde entonces, todos los gobiernos de turno a la fecha han utilizado el tema del agua potable como “bandera política” y promesas incumplidas en casi 20 años.

No necesariamente apoyo la tesis de que un servicio privatizado es más eficiente que un servicio público, si este es debidamente regulado, pero lo que sí es cierto, es que los gobiernos de turno han sido y seguirán siendo malos administradores en la prestación del servicio si continúan utilizado el modelo de gestión tradicional con que ha venido operado el Idaan, el cual depende de un presupuesto deficitario y subsidios que posiblemente no cubren el gasto operativo real. Sin un enfoque o estrategia comercial que lo lleve a ser sostenible, además de estar inmerso en sistemas burocráticos e intervenido políticamente. Consideramos que en las dos últimas décadas la prioridad en la planificación de la inversión ha carecido de un plan estratégico para reducir el agua no contabilizada (ANC) y la constante educación en uso adecuado del recurso, tomando en cuenta su disponibilidad por área y apuntando hacia la optimización de los sistemas a través de tecnología de punta que mejore la operación.

Para aclaración del lector, si hacemos un supuesto ejercicio, donde el volumen de agua producido en el país por el Idaan de 489.76 MGB (millones de galones por día), la dividimos entre un consumo razonable por persona de 80 gppd y considerando un volumen del 20% del consumo per cápita de pérdidas físicas en la red, la relación de ambas cifras nos arroja una población de 5.10 millones de habitantes que podrían ser abastecidos, o sea 68% más de la población responsabilidad del Idaan (3.10 millones de habitantes ) y casi el 50% más de nuestra población actual. Entonces, les pregunto, ¿era o es necesario la construcción de más potabilizadoras en el país? ¿Dónde y por qué?

Es lamentable que hace 25 años atrás el Idaan contaba con programas en los que primero se determinaba el porcentaje de agua no contabilizada (ANC), se realizaba un diagnóstico de la capacidad de conducción y distribución de los sistemas y la forma en que eran operados antes de decidir aumentar la producción. El Idaan fue pionero en la región en implementar programas de control de pérdidas y un ejemplo para otras empresas de la región.

Los avances tecnológicos en esa materia se fueron perdiendo y se apuntó hacia grandes inversiones de obras como prioridad, dado que construir obras de infraestructura e inaugurarlas es algo que impacta, es tangible y se ve como un aporte de cada gobierno de turno.

La única forma de recuperar las inversiones y reducir la brecha que cada año aumenta entre los costos de operación real y los ingresos por facturación del servicio, posiblemente esté en revisar el régimen tarifario y establecer una tarifa que incentive al ahorro del agua y castigue el desperdicio, de tal forma que los costos de producción se reduzcan (químicos, energía eléctrica y otros) de otra forma, aunque el gobierno central le proporcione los recursos complementarios, este déficit se convertirá en otro subsidio más para este país. Hablar o proponer la modificación de la tarifa de agua potable es una realidad que ningún gobierno en los últimos 20 años se ha atrevido a afrontar supuestamente porque tiene un alto riesgo político, y la pregunta es: ¿qué gobierno ha sido reelegido por el pueblo?

El dilatar esta decisión va en detrimento de un Idaan que cada año no se le aprueba un presupuesto real de funcionamiento y operación, sustentado en el hecho de que es ineficiente como operador. Sin embargo, les pregunto: ¿qué estrategia o mecanismos efectivos se ha estudiado realmente para acabar con la burocracia del gobierno y sobre todo despolitizarlo? Ya está comprobado, la burocracia de un gobierno dilata los procedimientos y no contribuye a una mejor gestión de un prestador de servicio público.

Esperamos que nuestros nuevos gobernantes cambien la forma tradicional de administrar el subsector de agua potable y saneamiento apostando a un nuevo modelo de gestión no solo del Idaan, sino también del Estado, quien deberá establecer un plan de Estado para reforzar la participación de los actores o instituciones que deben ejercer los roles de planificación, rectoría, normatividad, regulación y fiscalización del servicio de acuerdo al Decreto Ley 2 de 1997 (marco regulatorio de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario); posiblemente este decreto deberá reglamentarse para cubrir los vacíos en materia de regulación y prestación del servicio.

También será importante redireccionar las inversiones y priorizarlas ante una justificación técnica que resuelva los problemas de abastecimiento que existen en el país. Por nuestra parte, es importante que como ciudadanos tomemos conciencia de lo que está sucediendo con el agua potable y si consideramos que el mismo es un bien público y por ende no debe ser privatizado. Es nuestro deber y responsabilidad utilizar el agua de manera adecuada, independientemente de la remuneración que realizamos por el uso de este valioso recurso.

El autor es consultor sanitario y ambiental