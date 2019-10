El agua, recurso indispensable

En Panamá somos afortunados porque somos uno de los cinco países del mundo en los que más agua cae del cielo. En la ciudad de Panamá y áreas aledañas, somos de los que más agua per cápita consumimos en el mundo, a pesar de que no somos un país industrializado. Pero en realidad, no es que la consumimos, sino que la desperdiciamos. Una tubería del acueducto se rompe, y toma días, semanas y hasta muchos meses en ser reparada.

Hay muchas conexiones brujas y barriadas enteras que no tienen medidores. Algunos irresponsables, si una pluma bota agua, se demoran, o no la reparan del todo por aquello de que “lo que nada nos cuesta hagámoslo fiesta”.

El tránsito de naves por el Canal y la población humana en todo el país, crecen, y por supuesto, crece la demanda de agua.

¿ Qué alternativas tenemos para el Canal, consumo humano, ganadería, agricultura, industrias e hidroeléctricas que nos suministran energía eléctrica limpia, económica, soberana y eterna? [...] Tenemos muchas opciones que hemos estado desarrollando, pero tenemos que apurarnos. Las principales son : Más represas con sus respectivos lagos, pozos, abrevaderos, etc. En el lado este de la ciudad de Panamá, debemos construir una potabilizadora con agua del río Bayano, para no depender tanto del río Chagres. El lago Bayano es tan extenso como el lago Gatún, sin embargo, su agua no es usada para consumo humano y va a perderse en el mar luego de pasar por las turbinas para generar energía eléctrica. Esta propuesta la ha venido presentando la ACP durante los últimos cuatro años y está por culminar los últimos estudios.

En el lado Atlántico, Río Indio, Coclé del Norte, Changuinola y muchos más en todo nuestro interior, los residentes en las áreas que serían ocupadas por los futuros lagos, tendremos que relocalizarlos o compensarlos económicamente. Los lagos nos permiten además, desarrollar turismo, deportes acuáticos, cría de peces e hidroeléctricas.

Últimamente se están construyendo plantas desalinizadoras de agua de mar, que por su alto costo de construcción, mantenimiento, operación, y su alto consumo de energía, se están construyendo por ahora, en los lugares donde no tienen mejores o simplemente no tienen otras alternativas, como ciertas playas desérticas de Australia, Las Islas Canarias, Israel, Chile y un país nórdico entre otros. Desde hace más de dos mil años, en otras áreas en todo el mundo, donde sí se puede acumular agua, se construyen embalses.

Para acelerar estos procesos, debemos separarlos de la política.

Debemos darle real autonomía política y financiera al Idaan, así como aumentar el área de influencia de la Autoridad del Canal de Panamá, para abarcar las fuentes de agua de cuencas adyacentes y necesarias para su operación y para poder seguir suministrando el recurso hídrico para el consumo humano del 60% de la población del país.

El autor es ingeniero