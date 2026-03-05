Aguadulce y el nuevo mapa productivo de Panamá

Exclusivo Suscriptores

Opinión

Cuando en Panamá se habla de zonas francas, la referencia casi automática es siempre la misma: plataformas consolidadas, cercanas a la capital, con alto movimiento comercial y un modelo probado de reexportación.

Hoy, Panamá necesita algo más que zonas francas enfocadas únicamente en bodegas y reexportación. Necesita espacios donde se pueda producir, transformar, ensamblar, procesar y exportar, sin el costo de la congestión urbana ni las limitaciones físicas de plataformas que ya alcanzaron su techo operativo. Aguadulce ofrece exactamente eso: espacio, orden y reglas claras.

Para entender la relevancia de Aguadulce, conviene recordar qué es realmente una zona franca. No se trata solo de exoneraciones fiscales, sino de un espacio territorial especialmente regulado donde las empresas pueden importar insumos, producir, transformar, ensamblar y exportar con procedimientos simplificados, menor carga tributaria y reglas operativas claras.

Una zona franca reduce costos logísticos, acelera tiempos, atrae inversión y permite que las empresas sean más competitivas en mercados internacionales sin salir del país. En otras palabras, es una herramienta de política económica para producir más, exportar mejor y generar empleo de calidad.

La comparación es sencilla. Mientras muchas zonas existentes funcionan principalmente como centros de bodegaje y redistribución, Aguadulce fue concebida para producir, transformar y exportar. Eso la vuelve especialmente atractiva para la agroindustria, alimentos procesados, ensamblaje ligero, cadena fría y logística especializada.

En términos de accesibilidad, Aguadulce juega a favor. Está conectada naturalmente con el interior productivo del país, donde se origina buena parte de la carga agroindustrial panameña. Hoy, muchos productores deben mover su mercancía largas distancias hacia plataformas saturadas, incrementando costos y tiempos.

Además, la zona se proyecta junto a una terminal portuaria multipropósito en el Pacífico. La historia demuestra que los grandes centros logísticos del mundo no nacieron porque todo estuviera listo, sino porque alguien decidió dejar de pensar en pequeño. Hoy, Aguadulce tiene ley, reglamento, vocación productiva y una comunidad que puede integrarse al desarrollo con empleo y capacitación.

Quien dude de la viabilidad comercial de Aguadulce solo tiene que mirar una realidad reciente: el movimiento portuario en Panamá continúa creciendo, impulsado por el comercio regional, el trasbordo y la reconfiguración de rutas marítimas. Ese crecimiento necesita nuevas plataformas que no estén atrapadas en la congestión histórica de los mismos puntos de siempre.

La administración actual, liderada por el ingeniero Alex Valderrama, combina juventud, preparación técnica y una clara determinación de que Aguadulce deje de ser un proyecto mencionado y pase a ser un proyecto ejecutado. Cuando hay liderazgo alineado con el momento económico, las oportunidades se aceleran.

Aguadulce no es un experimento ni una promesa abierta. Para empresas que ya operan en Panamá, esto significa seguridad jurídica, continuidad institucional y reglas claras desde el primer día. No se trata de empezar de cero, sino de optimizar y expandir.

El mensaje es directo: si hoy una empresa paga más por menos espacio, si su operación pierde horas en tráfico o si quiere producir más y no encuentra dónde hacerlo, Aguadulce es una alternativa real, concreta y disponible dentro del mismo país.

No es casualidad que muchos centros logísticos exitosos del mundo hayan nacido fuera de las capitales. Por eso, este no es solo un llamado a observar, sino a actuar. Quien llegue primero tendrá mejores ubicaciones, mayor capacidad de diseño y ventaja competitiva.

Panamá ya demostró que puede mover comercio global. Ahora tiene la oportunidad de producir, crecer y exportar con inteligencia.

Aguadulce no compite con lo que ya existe, sino que completa lo que hace falta. Y para el empresario que sabe leer el momento, el mensaje es claro: este es el momento de invertir en Aguadulce.

El autor es abogado particular.