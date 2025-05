Ahuyentando la inversión privada

Exclusivo Suscriptores

El lamentable despido de unos 5,000 trabajadores de Chiquita Panamá e Ilara Holding en Bocas del Toro parece presagiar “Puerto Armuelles Parte 2”. Nos hemos convertido en un país donde las consignas pesan más que las realidades y las calles dictan jurisprudencia.

Bocas del Toro no se vio afectado por el fiasco minero de 2023

El cese minero y la consecuente pérdida del grado de inversión por parte de Fitch Ratings, el 28 de marzo de 2024, ocasionó la pérdida de 54,107 empleos formales no agrícolas entre agosto de 2023 y octubre de 2024 (INEC), lo que incluyó a 12,701 trabajadores de la construcción y 6,636 empleados del sector financiero y de seguros.

Sin embargo, Bocas del Toro generó 27,900 nuevos empleos, 61% formales: 4,750 de ellos en agricultura y 2,916 en turismo. Adicionalmente, esto provocó la creación de 6,573 empleos inducidos (informales) en el comercio en 14 meses, resultado del aumento del poder adquisitivo de esos nuevos trabajadores formales privados.

Consignas versus realidades

En julio de 2012, el informe Mejores empleos en Panamá: el rol del capital humano, del Banco Mundial, basándose en los resultados de las pruebas PISA de 2009, advertía que Panamá era el país latinoamericano con la mayor proporción de adolescentes que veían la educación como una “pérdida de tiempo”.

Un resultado recurrente de las pruebas PISA en nuestro país es que solo 1 de cada 100 alumnos sabe diferenciar una opinión de un dato; 2 de cada 3 no comprende lo que lee, y 4 de cada 5 no es capaz de realizar operaciones matemáticas básicas, lo cual plantea un difícil camino hacia su inclusión productiva.

El que el 99% no sepa diferenciar evidencia y opiniones los hace “rehenes” de sus emociones e “inmunes” a la verdad, porque lo que no se mide, no existe. También los hace manipulables a través de narrativas dirigidas a apelar a sentimientos más que a razonamientos.

El rol de las redes sociales en la diseminación de narrativas emocionales

En 2018, la prestigiosa revista Science publicó un estudio de tres especialistas del MIT —Sinan Aral, Soroush Vosoughi y Deb Roy—, quienes, luego de analizar más de 4.5 millones de mensajes en redes sociales, concluyeron que las mentiras llegan mucho más lejos, más rápido, más profundamente y más ampliamente que los contenidos verdaderos.“Las fake news tienen un 70% más de probabilidades de ser replicadas… Mientras que la verdad rara vez se difunde a más de 1,000 personas, el 1% de las noticias falsas más virales se difunde rutinariamente entre 1,000 y 100,000”, estiman los especialistas.

Más recientemente, un informe titulado Lecciones de la historia de las redes sociales para la guerra contra las noticias falsas, publicado en el Journal of Marketing Research y replicado en la página web de ESADE el 7 de mayo de 2025, documenta una relación directa entre noticias falsas y emociones negativas.

El estudio fue realizado por Verena Schoenmueller (ESADE), Simon J. Blanchard (Escuela de Negocios McDonough, Universidad de Georgetown) y Gita Johar (Escuela de Negocios de Columbia, Universidad de Columbia).Los investigadores encontraron que quienes compartían noticias falsas eran más propensos a usar un lenguaje emocional asociado con emociones negativas como la ira y la ansiedad, así como el hecho de que el uso de un lenguaje empoderador aumentó la frecuencia tanto de hacer clic en el anuncio como de descargar el navegador.

La Ley 462 no es el problema

Se plantea que la Ley 462 es lesiva para las pensiones del pueblo. Sin embargo, desde 2012, la generación de empleo formal y los mayores aumentos salariales han sido exclusividad del Estado, y los hemos financiado con préstamos.

Sobre la base del Cuadro 14 del Informe Laboral del INEC, octubre de 2024 vs. agosto de 2012, el 93% de la expansión de la planilla estatal se originó en: Educación 30%, Salud 22 %, Administración Pública 22% y Transporte 18%.Por otro lado, el Cuadro 25 del mismo informe muestra que el aumento porcentual de salarios en el sector público fue: Educación 96%, Salud 65% y Administración Pública 55%, frente a un 43% de aumento salarial en el resto de la economía.

La incertidumbre es el peor enemigo de la inversión privada, y en consecuencia, del empleo formal. Nada cierto depende de algo incierto. Es imposible buscar “culpables” y encontrar soluciones a un problema que no entendemos.

No sé quiénes son los “culpables”, pero sí sé quiénes son las víctimas: los jóvenes, rehenes en una estéril batalla entre consignas y realidades.

El autor es analista económico.