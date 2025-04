Al grano: Saqueos disfrazados de auxilio

Exclusivo Suscriptores

Nando Meneses se sigue hundiendo en las oscuras profundidades de la corrupción y, por supuesto, no da la cara. Los hechos son los hechos y lo que es verdad no es mentira. Meneses y el PRD (porque ese señor no se mandaba solo) usaron los auxilios del Ifarhu como botín político. Meneses usó dinero público —más de $140 millones en auxilios entregados entre 2019 y 2023— para repartir favores. ¿Los beneficiarios? 56% están ocultos. Porque, claro, “protección de datos”.

Entre los conocidos estuvieron funcionarios de la Asamblea, parientes de diputados, amigos y roscas del partido, y estudiantes de universidad privada con becas que no necesitaban. Y lo más burdo es que se registraron casi $400 mil en depósitos en tres cuentas personales de Meneses. $277 mil sin justificación, o al menos no con justificación conocida, porque el señor ha decidido pasar agachado. Fueron depósitos en efectivo. Transferencias automáticas. Yappy. Todo burdo. Todo junto. Todo mal. Porque ni siquiera aprendió a hacer eso sin dejar rastros. Hasta para ser maleante hay que estudiar, sobre todo si eres profesor universitario.

¿Quiénes depositaban? Al menos 82 personas beneficiadas por los mismos auxilios fueron los que depositaron. Funcionarios. Asistentes legislativos. Gente vinculada al PRD. Recibían plata del Ifarhu… y después parte de esa plata iba a parar a las cuentas de Meneses.

El banco prendió las alertas, porque evidentemente no había coherencia entre los movimientos y su perfil financiero. Meneses declaraba menos de $5,000 al mes. Y movía miles como si fuera un empresario exitoso. La Superintendencia de Bancos, de hecho, reportó actividades sospechosas por montos que rebasaban los límites normales para un funcionario público.

La Contraloría, en manos de Gerardo Solís (otro que no ha dado la cara), firmaba los pagos de los auxilios sin mayor objeción. Y cuando los medios de comunicación y los ciudadanos pidieron transparencia, respaldaron la opacidad. $20 millones en auxilios millonarios fueron aprobados en un solo año sin controles públicos visibles. $20 millones, como si fueran cuaras.

La Fiscalía, en teoría, está investigando. Pero con dos años de retraso y con un expediente que apenas empieza a moverse, como si el tiempo fuera su mejor aliado. Mientras tanto, el castigo ha sido nulo.

Meneses renunció en febrero de 2023, tras el escándalo de las becas millonarias, otra variante del mismo esquema de favores. Pero no fue para rendir cuentas. Fue para lanzarse como candidato a diputado del PRD, por el circuito 13-1. Y no ganó, pero tampoco perdió del todo. Ahora trabaja en la Universidad de Panamá como “profesional especial 1”, ganando $620.10 mensuales.

¿Clase que da? ¿Labor que cumple? Nadie sabe muy bien. En la Universidad, como en muchos otros temas, tampoco han sido muy claros. Ah, y de paso, ocupa un cargo administrativo que debería ser para un funcionario de carrera, no para un político reciclado.

Y mientras tanto, la educación, que debería ser la prioridad número uno, sigue convertida en un botín. Los auxilios, que deberían ser salvavidas para estudiantes de bajos recursos, son un trampolín político. Y la plata pública, manejada como si fuera privada. Como si fuera propiedad del partido y de sus dirigentes.

¿La conclusión? Se repite el guion de siempre. Corrupción, impunidad, reciclaje de figuras políticas. ¿El mensaje? Aquí no pasa nada. Y el país, por el piso. Como siempre que el cinismo le lleva la delantera a la justicia.