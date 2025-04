Al Grano: Nicaragua dándonos lecciones de derechos humanos, ¿qué tal?

Exclusivo Suscriptores

Lo último: Nicaragua nos da lecciones de democracia. Allá, el régimen Ortega-Murillo no solo reescribió la constitución para perpetuarse en el poder: ha destruido cada principio democrático y derecho humano con total descaro. Más de 180 presos políticos están tras las rejas por alzar la voz. Entre ellos hay candidatos presidenciales, líderes estudiantiles y religiosos.

Han cerrado 54 medios de comunicación. Hoy, no queda uno solo que no esté alineado con el régimen. Confiscaron tres universidades, incluido el INCAE, dejando a miles de jóvenes sin futuro. Liquidaron más de 3 mil ONG. Se salieron de la OEA y han ignorado, con desprecio, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No gobiernan: reprimen, censuran y persiguen. Y ahora, ese mismo régimen pretende darnos lecciones de derechos humanos.

Rosario Murillo, la “copresidenta” de Nicaragua, apareció con un comunicado acusando a Panamá de tenderle una emboscada a Martinelli con una alerta roja de Interpol. Primero: una alerta roja no es una emboscada. Es una solicitud técnica del Judicial, no del Ejecutivo. Y no anula el derecho de asilo.

Pero Murillo, dictadora al fin, no entiende de separación de poderes. En Nicaragua todo va en la misma sopa: justicia, política, chantaje.

Mientras tanto, Martinelli sigue haciendo historia… o escándalo. Fue presidente, condenado, asilado… y ahora peón. Pasó de mover fichas a ser una. Lleva más de un año encerrado en una embajada. Otra cárcel. Otro episodio.

¿Quién emitió la alerta roja? El Judicial. ¿Quién la responde? Interpol. ¿Quién no debe opinar? La Policía Nacional. Solo tramita. Punto. ¿Y el salvoconducto? Se negociaba entre Panamá y Nicaragua. Todo marchaba bien hasta que Murillo, fiel a su estilo explosivo, enredó el panorama con un comunicado que además insultó al gobierno panameño.

Pero esto no es solo de Martinelli. Ni de la alerta. Es por el SICA. Ortega y Murillo quieren imponer a su excanciller Denis Moncada como secretario general. Panamá, Costa Rica, Dominicana y Guatemala dijeron: no, porque ese cargo no puede ocuparlo alguien que viene de un régimen violador de derechos humanos.

Y como no logran imponerlo diplomáticamente, chantajean. El asilo a Martinelli es su ficha. El comunicado fue la excusa. El objetivo es doblar el brazo a Panamá y ganar poder regional.

¿Y qué ganamos nosotros manteniendo relaciones con Nicaragua? Por menos rompimos con Venezuela. Nicaragua está aislada, sin peso. Aprovechan cualquier excusa para figurar.

Mientras tanto, Martinelli sigue allí. Asilado, sin salvoconducto, pero sin que se le retire el asilo. Puede quedarse todo lo que quiera… o lo que necesiten. Otra forma de extorsión.

Esto genera pasiones. Pero la diplomacia no se maneja con berrinches ni comunicados incendiarios. Se maneja con estrategia. Y si él, como se sospecha, negociaba por su lado con Ortega lo del SICA, se pisó la cola. Pasó de maestro del juego a ficha.

El gobierno panameño no puede seguir actuando como si esto fuera una simple gestión consular. No lo es. Es una operación política encubierta, con consecuencias regionales. Y si no la enfrentamos, somos cómplices del chantaje.

Panamá debe decidir. Esto ya no es sobre Martinelli. Es sobre principios. Sobre soberanía. ¿Vamos a seguir el juego de una dictadura sin credibilidad? ¿O vamos a plantarnos?

Presidente: lo están chantajeando. No se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Si no puede con Nicaragua, ¿cómo va a poder con la visita del secretario de Defensa de EU? ¿O piensa recibirlo con la noticia de que cedió ante las jugarretas de Ortega?